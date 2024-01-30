Разработчики блокчейна, ориентированного на доказательства с нулевым разглашением (ZK), Gevulot, успешно завершили раунд начального финансирования

Разработчики блокчейна с ориентацией на доказательства с нулевым разглашением (ZK) – проект Gevulot – успешно завершили этап первоначального финансирования, привлекая внимание инвесторов и собрав $6 млн. Инвестиционный раунд проводился при активном участии компании Variant, а также поддержке RockawayX, Volt Capital, Staining Accommodations и отдельных спонсоров, включая генерального директора Polygon Labs Марка Буарона и основателей Manta Network.

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Средства, полученные Gevulot, будут направлены на развертывание собственного блокчейна 1-го уровня (Layer 1), предоставляя возможность сторонним разработчикам использовать ZK-доказательства и делегировать вычислительные задачи развитой инфраструктуре операторов оборудования. Этот шаг открывает перспективы для масштабирования приложений в цифровой среде.

Последние годы принесли повышенный интерес к ZK-доказательствам в криптографии, предоставляя более эффективные методы проверки данных и способствуя масштабированию блокчейн-приложений.

Команда Gevulot сообщила о готовности запустить devnet, предварительно устанавлив ограничения времени. Эта сеть будет развернута совместно с валидаторами ставок, включая P2P.org, Supranational, Stake Accommodations и RockawayX Infrastructure.

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Программы, разработанные для Gevulot, будут осуществлять генерацию доказательств, которые затем проверяются сетью и объединяются в блоки. Gevulot, задуманный как универсальная сеть 1-го уровня, предоставляет возможность каждому развернуть проверочное устройство или верификатор в цепочке, обещая минимальные усилия со стороны пользователей, аналогичные запуску стандартных смарт-контрактов, по словам представителей компании Variant.