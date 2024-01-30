Флагман крипторынка завершил минувшую торговую неделю на мажорной ноте





Лидер рынка криптовалют завершил прошлую торговую неделю попыткой преодолеть отметку в $42 800, однако инвесторам не удалось удержать этот уровень. Главным фактором влияния на события стал отток инвестиций из Bitcoin Grayscale Trust.

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Эксперт Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт выделил, что держатели вывели около $5 миллиардов из GBTC. В то время как ETF продолжают демонстрировать рост, в индустриальные фонды поступило $759 миллионов, несмотря на ситуацию с Grayscale Bitcoin Trust.

BlackRock и iShares приобрели на рынке более 52 тысяч биткоинов, вызывая недоумение у специалистов. Инвестор Раджат Сони отметил внушительный масштаб покупок. Учитывая, что в обращение поступает менее 900 монет BTC в день, покупки BlackRock значительно превосходят этот объем.

Эксперты отмечают, что рынок цифровых валют находится в локальной консолидации, возможно, в предвкушении предстоящего заседания ФРС на этой неделе.

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Вероятно, ключевая процентная ставка останется на уровне 5,5%, но резкий рост инфляции в США, достигший 3,4%, вызывает опасения. Высказывания представителей Федрезерва могут быть достаточно жесткими, что создает дополнительное давление на биткоин.