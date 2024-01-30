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Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) ужесточила требования к страхованию для лицензированных криптовалютных бирж. Теперь, чтобы обеспечить безопасность активов клиентов, биржи обязаны иметь страховое покрытие не менее 50%.
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Одна из крупнейших криптобирж, OSL Exchange, поделилась информацией об изменениях. Теперь минимум 50% страхового покрытия применяется ко всем активам, хранящимся на платформе. Биржа также заключила двухлетнее партнерство с Canopius, андеррайтерским синдикатом Lloyds of London, что обеспечивает страхование на уровне 95% активов ее пользователей.
HashKey Exchange, еще одна лицензированная платформа в Гонконге, также подписала соглашение о криптостраховании с компанией OneInfinity. По данным местных новостей, это соглашение предусматривает покрытие на сумму от 50 до 400 миллионов долларов и включает защиту от различных инцидентов, включая "простои серверов, резервное копирование данных и управление нагрузкой".
С момента открытия Гонконга для торговли криптовалютой для розничных инвесторов OSL и HashKey остаются единственными лицензированными биржами виртуальных активов. На данный момент 13 организаций подали заявки на получение лицензии, подчеркивая сложные проверки, включая традиционный финансовый аудит и создание команды с нуля.
Несмотря на относительно невысокую стоимость подачи заявки на лицензию, компании Web3 тратят до 25 миллионов долларов на соответствие регулятивным требованиям. Большая часть расходов направлена на разработку продукта и формирование команды, что особенно актуально для традиционных финансовых организаций, впервые сталкивающихся с криптовалютой.