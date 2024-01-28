Управляющая корпорация Bitwise недавно стала первым эмитентом биткоин-ETF, создавшим специализированный кошелек для своего фонда





Bitwise, лидер в сфере криптовалют, реализовал исторический момент, став первым эмитентом биткоин-ETF, оснастив свой фонд специальным кошельком. На фоне этого события начали поступать пожертвования от криптоэнтузиастов, что не осталось незамеченным. Мэтт Хоуган, IT-директор Bitwise, подчеркнул, что все активы направляются в пользу акционеров BITB.

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Согласно уставной документации фонда S-1, Bitwise имеет право либо продать, либо распределить полученные активы между инвесторами. Изначально рассматривалось распределение в натуральной форме, но с течением времени от этой концепции отказались. Надо отметить, что Казначейство США наложило санкции на определенные биткоин-адреса и связанные с ними кошельки, требуя от пользователей сообщать об этих транзакциях в Управление по контролю за иностранными активами.

Однако возникла сложность: владельцы кошельков не вправе предотвратить зачисление средств на свои счета. Мэтт Хоуган разъяснил, что данная проблема решается на уровне депозитария, представленного одной из крупнейших криптобирж Coinbase.

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Представители биржи утверждают, что блокируют все адреса, подпадающие под санкционные ограничения, и активно взаимодействуют с клиентами, соблюдая требования законодательства США. Команда Crypto.ru ранее сообщила, что объемы торгов деривативами на Ethereum достигли рекордных $17,9 млрд, и эти показатели продолжают увеличиваться по мере приближения конца января.