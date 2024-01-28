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Bitwise, лидер в сфере криптовалют, реализовал исторический момент, став первым эмитентом биткоин-ETF, оснастив свой фонд специальным кошельком. На фоне этого события начали поступать пожертвования от криптоэнтузиастов, что не осталось незамеченным. Мэтт Хоуган, IT-директор Bitwise, подчеркнул, что все активы направляются в пользу акционеров BITB.
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Согласно уставной документации фонда S-1, Bitwise имеет право либо продать, либо распределить полученные активы между инвесторами. Изначально рассматривалось распределение в натуральной форме, но с течением времени от этой концепции отказались. Надо отметить, что Казначейство США наложило санкции на определенные биткоин-адреса и связанные с ними кошельки, требуя от пользователей сообщать об этих транзакциях в Управление по контролю за иностранными активами.
Однако возникла сложность: владельцы кошельков не вправе предотвратить зачисление средств на свои счета. Мэтт Хоуган разъяснил, что данная проблема решается на уровне депозитария, представленного одной из крупнейших криптобирж Coinbase.
Представители биржи утверждают, что блокируют все адреса, подпадающие под санкционные ограничения, и активно взаимодействуют с клиентами, соблюдая требования законодательства США. Команда Crypto.ru ранее сообщила, что объемы торгов деривативами на Ethereum достигли рекордных $17,9 млрд, и эти показатели продолжают увеличиваться по мере приближения конца января.