Поскольку в пятницу цена биткоина выросла, спотовый биткойн-ETF компании BlackRock может достичь важной вехи

В свете пятничного роста цены биткоина наблюдается заметный прогресс у спотового биткойн-ETF от BlackRock, который может в скором времени достичь отметки в управлении активами в размере 2 миллиардов долларов. Продукт компании продолжает свою внушительную эскалацию в новом сегменте биржевых торговых фондов.

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Стоимость биткоина в пятницу прибавила около 5%, достигнув отметки свыше $42 000, впервые за последнюю неделю. Этот подъем позволяет оценить, что на 25 января фонд BlackRock контролировал более 49 952 биткоинов, общая стоимость которых превышает 2 миллиарда долларов. Следовательно, ETF BlackRock становится первым из новых спотовых биржевых фондов биткоина, достигшим данной важной точки.

В соответствии с аналитикой Bloomberg Intelligence, AUM спотового биткойн-ETF Grayscale находится на уровне приблизительно 20 миллиардов долларов, однако его продукт представляет собой конвертацию флагманского фонда GBTC.

"Рост цен на биткоин привел к тому, что активы IBIT превысили 2 миллиарда долларов. Ожидается, что сегодняшние новые потоки дополнят эту цифру к концу дня", - подчеркнул аналитик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт.

Согласно Yahoo Finance, общий объем торгов спотовыми биткойн-ETF превысил 22 миллиарда долларов с момента возможности инвесторам покупать и продавать инструменты в начале текущего месяца.

При этом, объемы торгов замедляются по мере роста AUM. В топ-тройке лидеров по объему торгов находятся Grayscale, BlackRock и Fidelity, управляющие активами почти на 2 миллиарда долларов каждый. Продукты Ark Invest и Bitwise, с активами более 500 миллионов долларов, также продемонстрировали стабильное управление активами.

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По данным Yahoo Finance, объемы торгов постепенно снижаются после первого дня, когда оборот новых продуктов достиг 2,3 миллиарда долларов.