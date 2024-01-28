Сообщество XRP надеется на перспективу создания XRP ETF





Сообщество XRP выражает надежду на возможность создания биржевого фонда (ETF) с использованием XRP. Активные участники сообщества, вроде соучредителя Anodos Паноса Мекраса и ютубера Зака Ректора, утверждают, что это станет неизбежным этапом. Однако,эксперты, опрошенные Cointelegraph, высказывают сомнения, указывая на ряд трудностей.

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Согласно большинству аналитиков, прокомментировавших ситуацию, создание XRP ETF в ближайшее время крайне маловероятно. Их мнение основано на том, что одобрение спотового биткоин-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США заняло более десяти лет, и ETF на основе XRP может столкнуться с дополнительными сложностями.

Возможность утверждения XRP ETF снижается из-за продолжающегося судебного процесса между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Ripple, а также из-за отсутствия одобренного ETF для фьючерсов XRP.

Аналитик CoinShares Макс Шеннон отмечает, что одобрение спотового биткоин-ETF потребовало более десяти лет. Генеральный партнер Van Buren Capital Скотт Джонссон считает вероятность появления XRP ETF маловероятной и, вероятно, потребует изменений в руководстве SEC.

Вопреки оптимистичным заявлениям аналитика Bloomberg ETF Джеймса Сейффарта, который видит будущее в XRP ETF, другие эксперты считают, что текущий судебный процесс с SEC может замедлить процесс одобрения.

Ранее стало известно, что Ripple привлекает старшего менеджера по развитию бизнеса в Нью-Йорке с акцентом на ETF-инициативы. Это вызвало интерес, и некоторые видят шанс на подачу заявки на XRP ETF.

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Несмотря на пессимистичные взгляды аналитиков, некоторые сторонники XRP находят надежду в недавних изменениях в компании Ripple и считают, что XRP ETF все равно может стать реальностью, несмотря на текущие трудности.