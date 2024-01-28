Курс BTC вырос на 3% за сутки и приблизился к $42 000

За последние сутки курс биткоина увеличился на 3%, достигнув отметки в $42 000. Несмотря на кратковременное снижение до $41 500 из-за давления медведей, стоит отметить, что это все еще выше предыдущих отметок ниже $40 000.

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26 января произошел всплеск, в результате которого биткоин поднялся на $1 000 за несколько часов, затем удерживался на уровне $42 000, совершив небольшой откат. Этот рост вызвал активность на рынке деривативов, с ликвидацией позиций на $110 миллионов, особенно среди коротких позиций.

На крипторынке также заметен подъем других крупных альткоинов, включая Ethereum, Tron, Dogecoin, Ripple и др. TONcoin стал исключением, потеряв 1% своей стоимости.

Среди менее крупных активов Manta продемонстрировала хороший рост в 21%, благодаря запуску протокола ликвидного стейкинга в декабре 2023 года. Однако Chiliz и Klaytn снизились на 4%.

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Важно помнить, что, несмотря на позитивный настрой рынка, существуют риски. Возможное появление дешевых биткоинов на рынке связано с выплатами от обанкротившейся биржи Mt.Gox и распродажей активов правительством США с даркнет-рынка Silk Road.