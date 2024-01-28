Индекс расходов на личное потребление (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы США, в декабре вырос на 2,9% в годовом исчислении и на 0,2% в месячном





Индекс личного потребления (PCE), ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой США, продемонстрировал увеличение на 2,9% в годовом и 0,2% в месячном исчислении за декабрь. Основной PCE, учитывая изменения без учета продовольствия и энергии, вырос на 0,1% в месяц, но снизился на 3,2% в годовом аспекте, что придает особую значимость будущему биткоина (BTC).

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Перед объявлением данных об инфляции в США биткоин, торговавшийся на уровне $41 122, незначительно снизился после публикации информации.

Роль инфляции в США для биткоина

Индекс PCE превышает целевой уровень в 2%, используемый ФРС США для оценки долгосрочных эффектов. Снижение ставок по федеральным фондам до 5,25-5,5% с марта 2022 года привело к существенному падению цен в различных секторах, за исключением жилищного строительства.

Традиционно инвесторы уходят от рискованных активов, опасаясь, что центральный банк может вызвать рецессию, слишком агрессивно регулируя фиатные валюты. В таких случаях они переходят к более стабильным инструментам, таким как государственные облигации, обеспеченные доверием к правительству. И, наоборот, при снижении ставок аппетит участников рынка к риску возрастает.

Планы США по заимствованиям на 2024 год будут объявлены 31 января 2024 года Казначейством. Увеличение объема государственных заимствований может свидетельствовать о готовности правительства взять на себя больший риск, что снизит привлекательность государственных облигаций, поскольку рост долга увеличивает вероятность дефолта. В результате некоторые инвесторы могут предпочесть биткоин.

Увеличение интереса к BTC

Запуск спотовых ETF на биткоин в США, следящих за ценой актива, открывает перед главной криптовалютой перспективы утвердиться как зрелый инвестиционный инструмент. ETF позволяют более консервативным участникам рынка следить за изменениями цены BTC без необходимости прямой покупки.

Один из основателей первого ETF на золото, Гектор Макнил, утверждает, что в долгосрочной перспективе ETF на биткоин будет способствовать увеличению популярности актива.

«ETF наиболее эффективны, предоставляя рынку доступ к сложным активам. [ETF] демократизируют право собственности. Присутствие управляющих активами, таких как BlackRock, Invesco и Fidelity, – значительное признание», – отмечает он.

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Макнил предвидит, что постепенное уменьшение предложения BTC приведет к повышению его цены. Несмотря на то, что большинство держателей не используют биткоин в качестве средства платежа, его все еще рассматривают как средство сохранения стоимости с технологическими характеристиками, делающими его привлекательным для функционирования как валюты.