Экономист Citi Вероника Кларк и ИТ-директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар оценили текущее состояние экономики, рыночные тенденции и мнение ФРС о процентных ставках в их недавнем разговоре на CNBC





Эксперты Вероника Кларк и Питер Буквар, выступившие на CNBC, делились оценками экономической обстановки, рыночных тенденций и позиции ФРС относительно процентных ставок.

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Кларк утверждает, что ФРС готовится к первому этапу снижения процентных ставок в июне, подчеркивая это после последних данных о ВВП. Рост на уровне 2% в четвертом квартале вызвал дискуссии о его воздействии на рынок и будущие шаги Федеральной резервной системы.

Буквар представил всесторонний анализ экономического ландшафта, выделяя дилемму между потребителями высокого класса, сохраняющими высокие траты, и потребителями с низким и средним доходом, чьи расходы становятся более осмотрительными. Он указал на конкретные примеры, такие как предпочтение более доступных вариантов для экономии.

Буквар выразил опасение о возможных негативных последствиях резкого снижения процентных ставок, предостерегая от необходимости сбалансированного подхода.

Кларк поддержала идею неоднозначности экономического сценария, обращая внимание на замедление рынка труда. Она выделила низкие показатели занятости и рост потребительских дефолтов как индикаторы возможного экономического спада. Несмотря на блестящий квартальный рост в 2%, Кларк подчеркнула, что влияние данных о рынке труда и политических решений требует дополнительного изучения.

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Обсуждая потенциальную траекторию изменения процентных ставок, Кларк предположила, что инвесторы могут ожидать первого снижения в июне, в то время как Буквар предостерегал от чрезмерного снижения ставок, предполагая, что требуется взвешенный подход.