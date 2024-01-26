В пятницу биткоин (BTC) стабилизировался в районе $40 000

В пятницу курс биткоина (BTC) закрепился в районе $40 000, несмотря на предыдущее снижение оттока средств из инвестиционного фонда Grayscale, что создало условия для стабилизации криптовалютного рынка.

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На текущий момент BTC торгуется по уровню $40 098, в то время как эфир (ETH) упал до отметки $2198. Инвесторы на этой неделе активно перемещают ETH на биржевые адреса. В случае массовой распродажи возможно снижение альткоина ниже отметки $2000, хотя многие инвесторы пока не проявляют интерес к таким сценариям.

Binance Coin (BNB) и Solana (SOL) потеряли 1,5%, достигнув уровней $294 и $87 соответственно. Существенное падение за последние семь дней продемонстрировали Avalanche (AVAX) и Polkadot (DOT), упав на почти 9%, и теперь оцениваются в $30,7 и $6,3. Отток биткоинов из Grayscale 22 января составил $641 млн. Однако на следующий день этот показатель сократился до $394 млн, что смягчило давление на рынок криптовалют.

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Согласно оценкам стратега JPMorgan Chase & Co. Николаоса Панигирцоглу, фиксация прибыли стала ограничивающим фактором для динамики биткоина. Средства, выводившиеся из инвестиционного фонда GBTC, стали причиной значительной коррекции курса. В настоящее время обстановка стабилизировалась, и в ближайшем будущем возможны изменения в направлении рынка.