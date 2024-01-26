Запланированная правительством США продажа более 2900 биткоинов Silk Road невелика по сравнению с оттоком средств из ETF компании Grayscale, считает аналитик





В скором времени правительство США намерено выставить на продажу небольшую долю свыше 2900 биткоинов, ранее изъятых у дилера Silk Road Xanax Райана Фараса и его отца Джозефа Фараса. Это решение вызвало некоторые опасения в криптовалютном сообществе относительно возможных последствий для рынка биткоина.

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Однако, по мнению аналитика Стивена Любка, управляющего директора биржи Swan Bitcoin, объем предстоящей продажи крайне мизерен по сравнению с оттоком средств из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) за последнюю неделю. После конвертации GBTC в спотовый биржевой фонд биткоина 11 января, Grayscale реализовала 106 575 BTC на общую сумму $4,2 млрд, что привело к оттоку 10 871 BTC только за 24 января.

Планируемая продажа биткоинов правительством США представляет всего 1,5% от общего объема конфискованных криптовалют, оцененных в 194 188 BTC (7,7 млрд). Эта сумма включает в себя конфискации, такие как 94 643 BTC, изъятые после взлома биржи Bitfinex в январе 2022 года, и 69 369 BTC, изъятые у Silk Road в ноябре 2020 года.

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В 2023 году правительство США уже реализовало 41 000 из конфискованных биткоинов на аукционе. Однако последняя известная продажа 9 118 BTC на бирже состоялась в марте 2023 года, указывая на смену стратегии в предпочтении продавать конфискованные криптовалюты непосредственно на биржах.