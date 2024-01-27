Соучредитель проекта Ethereum Виталик Бутерин назвал современные автомобили «кошмаром конфиденциальности»

Разработчик поднял волнение относительно эксплуатации чувствительных данных владельцев автомобилей. В своих высказываниях Виталик Бутерин ограничился ссылкой на аналитическую статью, в которой раскрываются проблемы конфиденциальности в автомобильной индустрии.

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Эксперты Mozilla Foundation провели тщательное обследование 25 марок автомобилей и выявили, что каждый производитель активно собирает разнообразные данные о владельцах. Виталик Бутерин выразил свою тревогу по поводу уровня конфиденциальности в современных автомобилях, акцентируя внимание на этом в своих социальных медиа.

Исследование Mozilla Foundation показало, что несмотря на продвинутость, автомобили сталкиваются с серьезными конфиденциальными проблемами. Эксперты отметили, что собираемые данные о водителях и пассажирах используются не для улучшения технических характеристик, а для регулирования взаимодействия с автомобилем.

Аналитики выявили, что автомобили обладают более обширной информацией о человеке, чем другие электронные устройства. Заинтересованность автопроизводителей в продаже данных сторонним фирмам составляет 76%, согласно докладу Mozilla Foundation.

Беспокойство вызывает факт, что 92% автокомпаний не предоставляют владельцам доступ к собранным данным, кроме Dacia и Renault. Более того, 56% компаний готовы делиться информацией с правительством или правоохранительными органами по "неофициальному запросу".

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Среди проблемных марок выделяются Tesla, Nissan и Kia, последние две даже фиксируют "сексуальную активность" владельцев. Шесть компаний также подтвердили возможность сбора информации о "генетическом материале". Важно отметить, что Виталик Бутерин ранее выражал опасения относительно потери оригинального видения Web3-сферы.