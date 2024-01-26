На текущих выборах Вивек Рамасвами, бывший кандидат в президенты, еще раз выразил свою поддержку Дональду Трампу

Бывший кандидат в президенты, Вивек Рамасвами, на текущих выборах подтвердил свою поддержку Дональду Трампу, вновь подчеркнув свою роль в консультировании Трампа относительно рисков, связанных с цифровыми валютами центрального банка (ЦБ).

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Рамасвами высказал опасения относительно внедрения цифровых валют в США, утверждая, что это может дать правительству возможность ограничивать граждан, вмешиваясь в их банковские счета. В интервью Bloomberg он подчеркнул, что медиа искажают позицию Трампа по этому вопросу, представляя цифровые валюты центрального банка как угрозу свободе.

"Это угроза свободе в стране, так как создается механизм, который позволяет правительству уничтожать ваши доллары за неприемлемые высказывания или действия, аналогичный тому, что происходит в странах, таких как Китай", - заявил Рамасвами.

Он также высоко оценил Трампа за внимание к деталям вопроса и готовность к советам. Поддерживая Трампа, он подчеркнул его позицию относительно свободы слова, считая ее ключевым аспектом предстоящих выборов и отметив отсутствие этой поддержки в нынешней администрации.

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Рамасвами, сохраняя свою позицию, объявил о выходе из предвыборной гонки, получив всего 8% голосов на собрании Республиканской партии в Айове. Он выразил поддержку Дональду Трампу, признавая необходимость сильного кандидата, для которого "Америка прежде всего".