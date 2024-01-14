В июне 2022 года редакция BeInCrypto опубликовала модель подсчета инвестиционной привлекательности активов, автором которой выступил аналитик Александр Рябинин

В июне 2022 года BeInCrypto опубликовало исследование, представленное аналитиком Александром Рябининым, по оценке инвестиционной привлекательности криптовалютных активов. В центре внимания была модель, разработанная Рябининым, позволяющая заработать 200% при пассивном инвестировании в условиях медвежьего рынка.

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Суть метода Рябининым заключается в анализе данных блокчейна и прочих статистических показателей для сравнения криптовалютных активов. Модель выделяет лучшие инвестиционные возможности, подробности которой представлены в нашем материале.

На практике, после опубликования статьи, объясняющей принципы выбора активов для инвестиций, Рябинин сформировал два портфеля:

1. "Народный" портфель включал активы, популярные среди частных инвесторов.

2. "Модельный" портфель состоял из лучших активов, выявленных по данным блокчейна.

Оба портфеля не подвергались балансировке и активному управлению. За почти два года "Народный" портфель прирос на 25%, достигая в пике 80%, в то время как "Модельный" портфель увеличился на 173%, а в пике даже до 230%.

Автор отмечает, что "Народный" портфель превзошел биткоин по прибыли в пиковых значениях, но подвергался серьезным просадкам. В свою очередь, "Модельный" портфель обеспечил более комфортные условия для долгосрочных инвестиций, обогнав прибыльностью как биткоин, так и "Народный" портфель более чем на 100%.

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Итоговая прибыльность модели в условиях медвежьего рынка составила около 200%. Несмотря на некоторые сомнения в эффективности метода, высказанные самим Рябининым, его подход уже привлекает внимание как частных инвесторов, так и фондов. Аналитик подчеркивает важность самостоятельного анализа методов, используемых на рынке.