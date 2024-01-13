Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
ETH достиг 620-дневного максимума - на радарах $3000
На этой неделе Ethereum наконец-то начал восходящее движение, укрепившись на 20% и достигнув 620-дневного максимума

реклама

На этой неделе Ethereum наконец-то заявило о своем восхождении, продемонстрировав рост на 20% и достигнув отметки в 620 дней. В центре внимания — вопрос, удастся ли ETH преодолеть отметку в $3 000.

реклама

Сравнивая движение Ethereum и Solana, генеральный директор Composable Corp и руководитель Blueberry Protocol, Слейтер Хейл, выявил интересные динамические особенности. Он подчеркнул, что успешный путь Solana в 2023 году связан с более значительным падением цены в предыдущем году — SOL потеряла 97%, в то время как Ethereum сократила свою стоимость на 77%.

Анализ уровней Фибоначчи выявил, что оба актива — и SOL, и ETH — претерпели аналогичную коррекцию, поднимаясь к уровню Фибо 0,382. Выделяется также превосходство Ethereum над своими бета-активами, включая Lido DAO (LDO), Arbitrum (ARB) и Optimism (OP). Это объясняется постоянным поиском инвесторов и спекулянтов новых возможностей.

Хейл предсказывает, что после затухания интереса к биткоин-ETF, следующим в центре внимания станет Ethereum. Пара ETH/BTC продемонстрировала признаки формирования дна в день фейкового твита об одобрении ETF. При анализе Ethereum и Solana, Хейл подчеркивает:

"Картина вокруг Ethereum указывает на высокие комиссии за транзакции и функциональность, ориентированную на крупных инвесторов, нежели на обычных пользователях. Однако стратегия Ethereum фокусируется на долгосрочной безопасности и масштабируемости, а не на мгновенном пользовательском опыте. Эта стратегия соответствует протоколам, привлекающим инвесторов, ценящих безопасность выше быстрых и доступных транзакций."

Анализ недельного таймфрейма показывает устойчивый рост цены ETH с мая 2022 года. Весь этот период ETH торговала ниже уровня сопротивления в $2 410 и восходящей линии. Уровень $2 410 стал критическим, представляя собой горизонтальное сопротивление и уровень Фибо 0,382 коррекции.

После четырех неудачных попыток цена ETH, наконец, совершила прорыв, достигнув максимума в $2 689 на этой неделе. Этот прорыв приходится на более чем 600 дней существования этой линии тренда.

Недельный индекс относительной силы (RSI) поддерживает этот рост, входя в зону перекупленности. В предыдущих циклах это предваряло рост цены до исторических максимумов.

При продолжении роста ETH следующая область сопротивления станет актуальной в пределах $3 340-$3 500, что на 35% выше текущего уровня. Эту область формируют уровень Фибо 0,618 коррекции и горизонтальная зона.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Закрытие недели ниже восходящей линии сопротивления сделает прорыв недействительным, и в этом случае ETH может снизиться на 25% до ближайшей поддержки на уровне $2 000.

#news #news.ru #newsweek
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Нужны ли спотовые биткоин-ETF рядовому инвестору? — отвечают руководители криптокомпаний
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
23
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
7
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
12
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Турецкие компании уходят из Украины с многомиллионными долгами, но на 400% нарастили торговлю с РФ
1
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
1
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
1
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
4
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
4
Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел масштабный мод, добавляющий новую магию
1
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
1
Российские FPV-дроны смогут летать в режиме "самонаводящейся торпеды"
+
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
1
Новое поколение легендарного Pajero появится через 3 года
1

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
6
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
121
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
163
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
34
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
116
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
34
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
2
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
35
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
44

Сейчас обсуждают

Mostack
08:37
Спойлер - рабочие частоты взяла до 3120МГц =)
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Маша Болдина
08:34
МФЗ Эйлер не в Москва-Сити! Исеть не только не в Сити, но и в Екатеринбурге, а Охотный ряд-2 вообще непонятно, что имеет ввиду автор. Если гостиницу, расположенную по адресу Охотный ряд, 2, то это и н...
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
Дмитрий
08:33
Я помню за что все кинулись играть в эту игру. Там был трейлер, который продвигал ее. Короче там такие классные монашки, в коже да еще и с автоматами.. Это был улёт башки.
Обзор игры Hitman: Absolution - сорок седьмой отпускает грехи
Mostack
08:31
человек проверил, система на ddr3 20% сверху дает https://overclockers.ru/blog/gummibear/show/131311/Soket-775-DDR2-vs-DDR3-A-est-li-raznica
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Блогер
08:31
А что за фиксация такая на ETC, когда открываем whattomine и видим, что ALPH даёт в 5 раз больше.
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
Mostack
08:28
Уж не знаю память там главное, или версия PCIE, но вот человек сравнил и получил 20% прирост на ddr3: https://overclockers.ru/blog/gummibear/show/131311/Soket-775-DDR2-vs-DDR3-A-est-li-raznica
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Mostack
08:25
Пожалуйста!
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Mostack
08:25
Спасибо! Если будет 1050 пробегать - значит ее и поставлю
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
Руслан
08:25
Да всё что внедрили в gt4 можно было обновлением добавить и в gt3.
Крупнейший в США ветряной проект с турбинами мощностью 3,6 МВт обеспечит энергией 3 млн человек
Максим Шапкин
08:12
Здравствуйте, Стоит ли в 2023 рассматривать Radeon VII ?
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем