На этой неделе Ethereum наконец-то начал восходящее движение, укрепившись на 20% и достигнув 620-дневного максимума

На этой неделе Ethereum наконец-то заявило о своем восхождении, продемонстрировав рост на 20% и достигнув отметки в 620 дней. В центре внимания — вопрос, удастся ли ETH преодолеть отметку в $3 000.

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Сравнивая движение Ethereum и Solana, генеральный директор Composable Corp и руководитель Blueberry Protocol, Слейтер Хейл, выявил интересные динамические особенности. Он подчеркнул, что успешный путь Solana в 2023 году связан с более значительным падением цены в предыдущем году — SOL потеряла 97%, в то время как Ethereum сократила свою стоимость на 77%.

Анализ уровней Фибоначчи выявил, что оба актива — и SOL, и ETH — претерпели аналогичную коррекцию, поднимаясь к уровню Фибо 0,382. Выделяется также превосходство Ethereum над своими бета-активами, включая Lido DAO (LDO), Arbitrum (ARB) и Optimism (OP). Это объясняется постоянным поиском инвесторов и спекулянтов новых возможностей.

Хейл предсказывает, что после затухания интереса к биткоин-ETF, следующим в центре внимания станет Ethereum. Пара ETH/BTC продемонстрировала признаки формирования дна в день фейкового твита об одобрении ETF. При анализе Ethereum и Solana, Хейл подчеркивает:

"Картина вокруг Ethereum указывает на высокие комиссии за транзакции и функциональность, ориентированную на крупных инвесторов, нежели на обычных пользователях. Однако стратегия Ethereum фокусируется на долгосрочной безопасности и масштабируемости, а не на мгновенном пользовательском опыте. Эта стратегия соответствует протоколам, привлекающим инвесторов, ценящих безопасность выше быстрых и доступных транзакций."

Анализ недельного таймфрейма показывает устойчивый рост цены ETH с мая 2022 года. Весь этот период ETH торговала ниже уровня сопротивления в $2 410 и восходящей линии. Уровень $2 410 стал критическим, представляя собой горизонтальное сопротивление и уровень Фибо 0,382 коррекции.

После четырех неудачных попыток цена ETH, наконец, совершила прорыв, достигнув максимума в $2 689 на этой неделе. Этот прорыв приходится на более чем 600 дней существования этой линии тренда.

Недельный индекс относительной силы (RSI) поддерживает этот рост, входя в зону перекупленности. В предыдущих циклах это предваряло рост цены до исторических максимумов.

При продолжении роста ETH следующая область сопротивления станет актуальной в пределах $3 340-$3 500, что на 35% выше текущего уровня. Эту область формируют уровень Фибо 0,618 коррекции и горизонтальная зона.

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Закрытие недели ниже восходящей линии сопротивления сделает прорыв недействительным, и в этом случае ETH может снизиться на 25% до ближайшей поддержки на уровне $2 000.