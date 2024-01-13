Утверждение первых спотовых биткоин-ETF в Соединенных Штатах позволяет миллиардам институциональных долларов выйти на рынок биткоина

Сперва день торгов спотовыми биткоин-ETF в США привлек внимание институциональных инвесторов. Grayscale Investments обработал более $2 млрд, став одним из ведущих участников. Общий объем десяти спотовых биткоин-ETF достиг $4,5 млрд по данным Yahoo Finance за первый торговый день 11 января 2024 года.

реклама

Существует разногласие в отношении привлекательности данной инновации для обычных инвесторов. Мнения лидеров индустрии разделились: некоторые считают, что это шанс для неинституциональных инвесторов, позволяя им снизить затраты на доступ и брокерские комиссии.

Мэтт Хоуган, директор по инвестициям Bitwise, высказывает мнение о том, что спотовые биткоин-ETF представляют собой удобный вход для розничных инвесторов, облегчая доступ и снижая расходы. С другой стороны, генеральный директор Jan3, Самсон Моу, призывает мелких инвесторов предпочесть физический биткоин с индивидуальным хранением.

Мати Гринспан, основатель Quantum Economics, сомневается в целесообразности спотовых биткоин-ETF для розничных инвесторов, утверждая, что самостоятельное хранение может быть более выгодным. Лии Уолд, соучредитель Valkyrie, отмечает, что хотя ETF предоставляет удобство, оно сопряжено с определенными рисками.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, вопрос о целесообразности использования спотовых биткоин-ETF остается на усмотрение инвестора, учитывая его предпочтения и готовность к рискам.