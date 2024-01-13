Бот максимальной извлекаемой стоимости (MEV) на базе Solana сумел заработать 1,7 млн долларов на сделке, которая произошла, когда трейдер совершил покупку мемкоина Dogwifhat (WIF) на 9 млн долларов «самым неэффективным способом»

Флэш-бот на основе блокчейна Solana, ориентированный на максимизацию извлекаемой стоимости (MEV), успешно совершил операцию, приносящую прибыль в размере 1,7 миллиона долларов. Сделка была инициирована в момент, когда трейдер неэффективно приобрел мемкоин Dogwifhat (WIF) на сумму 9 миллионов долларов. Бот MEV, под управлением 2Fast, осуществил обмен 703 Solana на 490 000 WIF, после чего вернул этот объем WIF в виде 19 035 SOL в рамках той же самой транзакции.

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Используя инструмент, разработанный Jito Labs – подразделением протокола ликвидного стекинга Solana Jito, бот подобный флэш-ботам Ethereum активно искал максимальную извлекаемую ценность, оптимизируя ставки для включения в пакет транзакций.

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Эта арбитражная стратегия стала актуальной после сделки трейдера Zeroxtrading.sol, который неудачно приобрел мемкоин на 8,9 миллиона долларов. Он разместил чрезмерную ставку в пуле с низкой ликвидностью, что привело к исполнению ордера по цене примерно 3 доллара за каждый токен WIF, что на 1400% превышало рыночную стоимость. Резкое падение цены после транзакции привело к мгновенной утрате 92% средств трейдера.