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bitcoin
CoinShares получит контроль над биткоин-ETF от Valkyrie Funds
Провайдер криптовалютных ETP компания CoinShares реализовала опцион на приобретение конкурента Valkyrie Funds, входящего в группу Valkyrie Investments

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CoinShares, ведущий провайдер криптовалютных ETP, завершил сделку по приобретению конкурирующей компании Valkyrie Funds из группы Valkyrie Investments. Соглашение, заключенное до 31 марта 2024 года, подразумевает конфиденциальные финансовые условия.

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Эта стратегическая сделка ожидает завершения юридической проверки и утверждения советом директоров CoinShares. Она предоставит возможность CoinShares расширить деятельность в США и использовать преимущества укрепления мирового рынка биржевых фондов.

Решение о сделке следует за успешным одобрением SEC спотового биткоин-ETF от Valkyrie. Продукты Valkyrie, такие как Bitcoin ETF (BRRR), уже демонстрируют успех среди крупных участников рынка.

Первый день торгов BRRR показал объем в 676,500 акций, заняв восьмое место по числу сделок (7310) и девятое по объему торгов в стоимостном выражении ($9,37 млн). Сделка также увеличит объем активов CoinShares на $110 млн, достигнув $4,5 млрд после объединения с активами Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR), Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).

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Напомним, в преддверии дебюта на Nasdaq 11 января, цена на спотовый биткоин-ETF от BlackRock (IBIT) перед открытием рынка превысила NAV на 25,6%, вызвав рост биткоина до $49 000.

#news #news.ru #newsweek
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Иван Горыныч
02:05
Им НАСРАТЬ 🤣🤣🤣
В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
Иван Горыныч
02:00
а намедни в Качу не вернули сь две Сушки.
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
Иван Горыныч
01:59
Нам бы да их проблемы, а совокупный объем бюджета и только стран НАТО в 30 раз пожирнее российского 💰💰🦆
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
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