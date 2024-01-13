Провайдер криптовалютных ETP компания CoinShares реализовала опцион на приобретение конкурента Valkyrie Funds, входящего в группу Valkyrie Investments

CoinShares, ведущий провайдер криптовалютных ETP, завершил сделку по приобретению конкурирующей компании Valkyrie Funds из группы Valkyrie Investments. Соглашение, заключенное до 31 марта 2024 года, подразумевает конфиденциальные финансовые условия.

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Эта стратегическая сделка ожидает завершения юридической проверки и утверждения советом директоров CoinShares. Она предоставит возможность CoinShares расширить деятельность в США и использовать преимущества укрепления мирового рынка биржевых фондов.

Решение о сделке следует за успешным одобрением SEC спотового биткоин-ETF от Valkyrie. Продукты Valkyrie, такие как Bitcoin ETF (BRRR), уже демонстрируют успех среди крупных участников рынка.

Первый день торгов BRRR показал объем в 676,500 акций, заняв восьмое место по числу сделок (7310) и девятое по объему торгов в стоимостном выражении ($9,37 млн). Сделка также увеличит объем активов CoinShares на $110 млн, достигнув $4,5 млрд после объединения с активами Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR), Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI).

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Напомним, в преддверии дебюта на Nasdaq 11 января, цена на спотовый биткоин-ETF от BlackRock (IBIT) перед открытием рынка превысила NAV на 25,6%, вызвав рост биткоина до $49 000.