Несколько клиентов FTX обратились к судье по делам о банкротстве в США, чтобы запретить обанкротившейся криптовалютной бирже оценивать их депозиты в криптовалюте на основе цен 2022 года

Клиенты FTX активно обратились в суд США, требуя блокировки биржи, находящейся в процессе банкротства, от оценки их криптовалютных депозитов по стоимости 2022 года. Они утверждают, что такой подход мешает им использовать рост цен на криптовалюту в свою пользу.

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Официальный комитет кредиторов поддерживает ходатайство об оценке требований на основе цифровых активов, считая, что это эффективный способ ускорить процесс согласования требований.

В ходатайстве отмечено, что если суд откажет в том, что депозиты не являются собственностью, то криптовалюту клиентам следует вернуть в натуральной форме.

Согласно плану банкротства, FTX предлагает возмещать расходы клиентам в долларах, опираясь на цены криптовалюты на момент подачи заявления в ноябре 2022 года. Клиенты считают, что такой метод недооценивает рост стоимости криптовалюты после минимума 2022 года.

Активист-кредитор FTX, Сунил Кавури, заявил, что его адвокаты выступают против ходатайства об оценке требований, настаивая на возврате "как минимум стоимости криптовалюты". Клиенты по всему миру подали письма в суд, выражая протест против оценки активов FTX.

Решение оценки криптовалюты планируется на 25 января в Уилмингтоне, штат Делавэр. Некоторые клиенты утверждают, что предложение несправедливо, подчеркивая преференции для держателей стейблкоинов и внешних инвесторов.

Сунил Кавури подчеркнул, что его адвокаты борются за максимальное возмещение кредиторам FTX. Стоимость Биткоина, Эфира и Solana, владельцы которых — клиенты биржи, значительно выросла после объявления FTX о банкротстве. Клиенты также протестуют против оценки акций FTT и FTX в 0 долларов, аннулирования более 700 миллионов долларов в акциях.

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FTX утверждает, что использование цен на дату заявления о банкротстве — практичный метод. Однако клиенты указывают на разрешение других криптофирм использовать цены на дату подачи петиции.