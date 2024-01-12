Блокчейн-проект Bitfinity, разрабатывающий биткоин-сеть второго уровня на основе Internet Computer, привлек $7 млн финансирования, сообщает The Block

Bitfinity, проект в области блокчейна, сфокусированный на разработке вторичной сети для биткоина с использованием технологии Internet Computer, успешно привлек средства в размере $7 миллионов, согласно информации, предоставленной изданию The Block.

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Инвестиционный круг включил в себя такие компании, как Polychain Capital, ParaFi Capital, Warburg Serres, Dokia Capital и Draft Ventures. Эти организации внесли свой вклад, приобретая токены проекта в рамках двух раундов финансирования. После завершения второго этапа, общая оценка стартапа достигла $130 миллионов, подтверждено соучредителем Bitfinity, Максом Чемберлином.

Ключевым моментом, подчеркнутым Чемберлином, является использование командой Bitfinity преимущества Internet Computer — совместимости с Ethereum Virtual Machine. Это открывает перспективу разработки децентрализованных финансовых приложений (DeFi) в сети проекта с поддержкой биткоина.

Особенностью Bitfinity станет обработка не только транзакций биткоина и токенов BRC-20, но и активов Ethereum Virtual Machine. Чемберлин утверждает, что это сделает проект универсальной платформой для различных активов.

Протокол Bitfinity ожидается, что обеспечит высокую скорость для децентрализованных приложений (dapps) и уменьшит транзакционные издержки по сравнению с Ethereum.

Разработчики Bitfinity планируют запустить основную сеть в ближайшие месяцы. Управляющий партнер ParaFi Capital, Бен Форман, отмечает, что проект расширяет экосистему биткоина, предоставляя новые возможности использования и разработки приложений.

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Отметим, что в 2023 году объем вложений в блокчейн-стартапы сократился на 68% по сравнению с предыдущим годом и составил $10,7 миллиарда, согласно данным венчурного рынка.