Ончейн-аналитики обнаружили, что кит, называющий себя «инсайдером Binance», активно накапливает выпущенный на блокчейне Solana мемкоин Dogwifhat (WIF)

Ончейн-аналитики выявили активное приобретение мемкоина Dogwifhat (WIF) на блокчейне Solana китом, самозванным "внутренним источником Binance".

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С начала 2023 года мемкоины на Solana привлекают внимание криптосообщества, особенно токен BONK, который сопровождается заметным ростом продаж смартфонов Saga.

По данным аналитической платформы Lookonchain, неопознанный инвестор потратил $8,65 млн на покупку 17,22 млн токенов WIF, используя 86 738,1 SOL.

Слухи о том, что токен $WIF скоро появится на #Binance, распространяются среди аналитиков.

Однако Scopescan сообщает о потере того же кита в размере $7,7 млн из-за проскальзывания при попытке совершить сделку на $8,65 млн при ликвидности всего $2,7 млн.

В декабре 2023 года другой трейдер заработал $1,47 млн на WIF за несколько дней, подчеркнув, что успех больше зависит от удачи, чем от мастерства.

История становится отличным примером рисков, связанных с торговлей мемкоинами с низкой капитализацией и высокой волатильностью.

Мемкоин Dogwifhat, запущенный в конце 2023 года, согласно официальному сайту, символизирует прогресс и будущие операции.

Ранее рассказывалось о мемкоине BONK, чья цена несколько раз достигала исторического максимума. 15 декабря 2023 года его рыночная капитализация превысила $1 млрд, обогнав Pepe (PEPE), Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB).

Ажиотаж вокруг BONK привел к распродаже смартфонов Solana, стимулируя пользователей к покупке с возможностью получения бесплатных токенов. Продажи в США пришлось прекратить из-за быстрого распродажи их на eBay по значительно завышенной цене.

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