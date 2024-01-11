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bitcoin
Сможет ли Chainlink вырваться из этой долгосрочной модели
Несмотря на значительную просадку цены большинства альткоинов, Chainlink (LINK) удалось отскочить и сформировать бычью свечу

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Не смотря на общую тенденцию снижения стоимости многих альткоинов, цена Chainlink (LINK) выделяется положительным движением, формируя бычий тренд.

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Актив сохраняет устойчивость в рамках долгосрочной модели, протянувшейся на протяжении последних 120 дней.

Анализ дневного таймфрейма показывает, что LINK находится в горизонтальном диапазоне с 8 ноября 2023 года.

29 декабря цена актива преодолела верхнюю границу диапазона, достигнув нового годового максимума в $17,68. Однако последовало снижение, приведшее к минимуму в $12,53. После этого Chainlink снова вернулся в канал, сформировав бычий тренд.

Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на уровне 50, не выражая явных сигналов роста или падения.

Аналитики, известные в криптосообществе, поддерживают оптимистичный взгляд на будущее LINK. @LINKPULLER отмечает, что Grayscale Chainlink Trust торгуется с премией, предвосхищая возможный рост цены актива. @CryptoBull утверждает, что LINK может стать следующим кандидатом на запуск ETF после биткоина (BTC) и Ethereum (ETH).

Кроме того, команда проекта объявила о 15 интеграциях Chainlink за последний месяц.

Прогноз цены LINK: ожидание роста до $20. Несмотря на неопределенность на дневном таймфрейме, волновой анализ указывает на бычьи предпосылки.

Согласно наиболее вероятному волновому расчету, LINK находится в последней, пятой волне восходящего движения, начавшегося в июне. Отскок, подтвержденный бычьим трендом 8 января, завершил четвертую волну.

Если расчет верен, два потенциальных уровня для вершины движения - $23,40 и $30,40. Второй уровень соответствует линии сопротивления восходящего параллельного канала и горизонтальной зоне сопротивления.

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Не смотря на бычий прогноз, закрытие дня ниже линии поддержки канала может вызвать снижение цены Chainlink на 40% до ближайшего уровня поддержки в $8,35.

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