На фоне растущего интереса к технологии искусственного интеллекта ИИ-токены по доходности обогнали биткоин и Ethereum

В свете возрастающего интереса к искусственному интеллекту, токены, связанные с данной технологией, проявили выдающуюся доходность, превзойдя биткоин и Ethereum. Это выявлено в анализе криптобиржи Binance.

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Согласно отчету, последние месяцы ознаменованы увеличением поисковых запросов на тему искусственного интеллекта. Возросший интерес объясняется востребованностью чат-ботов и новых инструментов ИИ, а также их активным освещением в СМИ.

Этот поисковый подъем соответствует стремительному росту цен на ИИ-токены. Эксперты подчеркивают, что искусственный интеллект уже начинает изменять картину криптовалютной индустрии, предлагая инновационные технологии и инструменты для более эффективной работы с цифровыми активами.

Данные аналитической платформы Dune показывают, что в последний квартал 2023 года токены ИИ заняли второе место по доходности, увеличившись на 185% за три месяца и уступив лишь решениям второго уровня (L2), которые поднялись на 221%.

За весь год пятерка крупнейших ИИ-токенов существенно превзошла лидеров рынка, таких как биткоин и Ethereum. Если биткоин вырос на 150%, а Ethereum на 44%, то монеты FET, GRT, AGIX, OCEAN и TAO продемонстрировали доходность в диапазоне 200%-650%.

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Несмотря на значительно большую рыночную капитализацию биткоина и Ethereum по сравнению с ИИ-токенами, последние отличаются динамичным ростом и увеличивающейся популярностью. Это подчеркивает потенциал данной технологии, хотя инвесторам стоит учитывать, что многие ИИ-проекты все еще находятся на начальных этапах, что может сопровождаться дополнительными рисками из-за возросшего внимания к передовым технологиям.