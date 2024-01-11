Администрация Налоговой и таможенной службы Ее Величества (HMRC) запустила уведомление граждан страны о намерении «усилить меры налогового контроля» в отношении продавцов и держателей криптовалютных активов

Администрация Налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC) предупредила граждан о решении ужесточить контроль за уплатой налогов в отношении операций с криптовалютами. К началу 2024 года более 8 000 граждан получили письма-напоминания о возможном уклонении от уплаты налогов на прирост капитала от криптоактивов.

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За последние три года сотрудники ведомства систематизировали данные о налоговых резидентах, совершающих транзакции на криптовалютных биржах. HMRC использует эти сведения для направления обращений, рекомендуя гражданам проверить правильность уплаты налогов за операции с цифровыми активами.

HMRC готова проявить понимание в краткосрочной перспективе, через механизм добровольного раскрытия информации. Тем не менее, эта практика, вероятно, будет прекращена в ближайшем будущем. Важно своевременно уплачивать налоги, иначе криптоинвесторов ожидают серьезные штрафы, предупреждают чиновники.

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Ранее Казначейство Великобритании сообщило, что король Карл III подписал законопроект, направленный на восстановление контроля над правилами финансовых услуг и признание криптовалютных операций регулируемой деятельностью. В ответ на это налоговая служба страны призывает британских криптоинвесторов добровольно погасить налоговые задолженности за последние четыре года с момента последней декларации о доходах.