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Администрация Налоговой и таможенной службы Великобритании (HMRC) предупредила граждан о решении ужесточить контроль за уплатой налогов в отношении операций с криптовалютами. К началу 2024 года более 8 000 граждан получили письма-напоминания о возможном уклонении от уплаты налогов на прирост капитала от криптоактивов.
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За последние три года сотрудники ведомства систематизировали данные о налоговых резидентах, совершающих транзакции на криптовалютных биржах. HMRC использует эти сведения для направления обращений, рекомендуя гражданам проверить правильность уплаты налогов за операции с цифровыми активами.
HMRC готова проявить понимание в краткосрочной перспективе, через механизм добровольного раскрытия информации. Тем не менее, эта практика, вероятно, будет прекращена в ближайшем будущем. Важно своевременно уплачивать налоги, иначе криптоинвесторов ожидают серьезные штрафы, предупреждают чиновники.
Ранее Казначейство Великобритании сообщило, что король Карл III подписал законопроект, направленный на восстановление контроля над правилами финансовых услуг и признание криптовалютных операций регулируемой деятельностью. В ответ на это налоговая служба страны призывает британских криптоинвесторов добровольно погасить налоговые задолженности за последние четыре года с момента последней декларации о доходах.