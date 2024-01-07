Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
Аналитики Santiment ждут запуска спотовых BTC ETF
Исследователи Santiment обсудили криптовалютный рынок. Они отметили, что в 2023 году курс биткоина (BTC) вырос на 155%

реклама

Исследователи из Santiment провели анализ криптовалютного рынка, выделяя ключевые тренды и факторы влияния. Согласно их данным, за 2023 год курс биткоина (BTC) увеличился на внушительные 155%. Ученые предсказывают, что в ближайшем будущем получит одобрение долгожданный ETF на базе BTC, что, вероятно, послужит дополнительным стимулом для роста рынка.

реклама

Отмечено, что корреляция между криптовалютами и другими активами начала меняться с октября прошлого года. В этот период котировки биткоина и эфира синхронно увеличивались вместе с индексами S&P 500 и ценами на золото. Эксперты предупреждают, что неодобрение ETF может вызвать разочарование рынка с возможным существенным снижением цен.

Аналитики подчеркнули, что ожидания относительно ETF вызывают чрезмерный оптимизм и могут предвестовать коррекцию. Вероятность краткосрочного падения цен высока, учитывая, что ожидание одобрения уже отражено в текущей стоимости биткоина. В то время как многие прогнозируют рост курса BTC до $60 000 - $80 000, аналитики Santiment выражают ожидание падения цен для основных криптовалют.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Наблюдается уменьшение запасов биткоина и других криптовалют на централизованных биржах, что может свидетельствовать о снижении интереса со стороны инвесторов. Снижение показателей открытого интереса и процентных ставок указывает на зрелость и стабильность рынка. Тем не менее, рост средней торговой доходности может свидетельствовать о возможной коррекции рынка BTC. В целом, рынок криптовалют проявляет зрелость, и аналитики Santiment предвидят возможное снижение волатильности.

#news #news.ru #newsweek
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
12
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
18
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
7
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
7
ForMovie запускает Xming Page One: первый в мире проектор Google TV с разрешением 1080P
+
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
1
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
4
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
+
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
1
Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
+
Cобака в США съела 450 долларов наличными
+
В репозитории NPM создали пакет, зависящий от всех пакетов — теперь ни один пакет нельзя удалить
5
Самый быстрый игровой ноутбук с 64-ядерным процессором и флагманом NVIDIA за $8000 мог быть отменён
+
Авторы Escape from Tarkov раскрыли планы по поддержке шутера на текущий год и поговорили о недавно запущенном проекте
1
Китай репетирует атаку на американский авианосец с помощью гигантской модели
3
Gmail для Android наконец-то реализовал важную функцию, которой ему не хватало с первого дня
+
Эксперт: Разрабатываемые с большим трудом новейшие ракеты ВСУ были уничтожены в Киеве ВС РФ
+
Представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с батареей на 22 000 мА*ч и сверхмощным динамиком
1
Microsoft может стать самой дорогой компанией США
1
SpaceX запустила в космос секретный космоплан для армии США
3

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
17
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
28
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
25
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
16
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
67
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
19
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
11
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
25
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
24

Сейчас обсуждают

DonCarleone
10:40
Какое перемирие, это не по дипломатически....война до последнего израильтянина
Опубликовано первое реальное фото с включенным Samsung Galaxy S24 Ultra
Китя.
10:39
В Китае за коррупцию смертная казнь ⚰️. А что американская разведка говорит им верить себя не уважать ихей Байден недавно сказал что его отец погиб в Ираке . и в Капитолий богибли полицейские и он сам...
Bloomberg: Коррупция в Китае привела армию в состояние небоеспособности на ближайшие годы
Waramagedon
10:39
Не дружит только у владельцев интела. У владельцев все ровно.
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Алексей Каверин
10:33
Ой а как же обязательная победа на поле боя для хрюкраины? Жозепка решил заднюю дать?
Опубликовано первое реальное фото с включенным Samsung Galaxy S24 Ultra
Виктор Тимофеев vikttimo
10:32
одни победные реляции,на самом деле не всё так радужно в царстве
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
Андрей Холзаков
10:32
Никак, это утка для умственно отсталых пендосодрочеров, таких, как Юрий - комментатор ниже.
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
Ruslan Ismagilov
10:31
Материнская плата Asrock на чипсете А320. Поменял 1600 на 5600 с обновлением биоса. Не сказать, что фризы исчезли совсем, но производительность выросла, особенно заметно при рендеринге. Разгоном не за...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
VL86f
10:29
Столкновение материи и антиматерии)))).
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
Андрей Балуев
10:28
Все опять Китай с нашими шильдиками,типа мы такие возрождаем своё производство.
Новая «Волга» сохранит фирменный логотип с оленем
Red Red
10:27
Чумба я нашел твоего антипода https://habr.com/ru/articles/784818/ Он даже не врет
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем