Исследователи Santiment обсудили криптовалютный рынок. Они отметили, что в 2023 году курс биткоина (BTC) вырос на 155%

Исследователи из Santiment провели анализ криптовалютного рынка, выделяя ключевые тренды и факторы влияния. Согласно их данным, за 2023 год курс биткоина (BTC) увеличился на внушительные 155%. Ученые предсказывают, что в ближайшем будущем получит одобрение долгожданный ETF на базе BTC, что, вероятно, послужит дополнительным стимулом для роста рынка.

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Отмечено, что корреляция между криптовалютами и другими активами начала меняться с октября прошлого года. В этот период котировки биткоина и эфира синхронно увеличивались вместе с индексами S&P 500 и ценами на золото. Эксперты предупреждают, что неодобрение ETF может вызвать разочарование рынка с возможным существенным снижением цен.

Аналитики подчеркнули, что ожидания относительно ETF вызывают чрезмерный оптимизм и могут предвестовать коррекцию. Вероятность краткосрочного падения цен высока, учитывая, что ожидание одобрения уже отражено в текущей стоимости биткоина. В то время как многие прогнозируют рост курса BTC до $60 000 - $80 000, аналитики Santiment выражают ожидание падения цен для основных криптовалют.

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Наблюдается уменьшение запасов биткоина и других криптовалют на централизованных биржах, что может свидетельствовать о снижении интереса со стороны инвесторов. Снижение показателей открытого интереса и процентных ставок указывает на зрелость и стабильность рынка. Тем не менее, рост средней торговой доходности может свидетельствовать о возможной коррекции рынка BTC. В целом, рынок криптовалют проявляет зрелость, и аналитики Santiment предвидят возможное снижение волатильности.