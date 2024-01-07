Ряд отраслевых экспертов пришли к выводу, что появление спотовых BTC-ETF поспособствует снижению рыночного предложения флагманского криптоактива

Эксперты в сфере криптовалют пришли к выводу о возможных изменениях на рынке биткоина с запуском спотовых биткоин-ETF. Согласно мнению аналитиков, появление этих фондов может вызвать снижение предложения криптоактива. Процесс обусловлен тем, что фонды активно будут покупать уже существующие биткоины.

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Предприниматель и инвестор Ларк Дэвис отметил, что этот новый инструмент вызовет интерес в институциональной среде, что, в свою очередь, приведет к дополнительной ликвидности на криптовалютном рынке. В результате эмитенты BTC-ETF могут приобрести до 50% всех биткоинов в обращении.

Тем не менее, не все эксперты разделяют оптимизм. Глава компании Valkyries Лия Уолд считает, что покупка крупных объемов биткоина нецелесообразна, учитывая ограниченное предложение в 21 миллион монет, из которых 1,4 миллиона еще предстоит добыть.

Директор по инвестициям Bitwise Мэтт Хоуган соглашается с Лией Уолд, подчеркивая, что монополизация владения биткоином невозможна. Принцип дефицита является ключевым элементом данной криптовалюты.

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Несмотря на ажиотаж вокруг одобрения биткоин-ETF, глава BitMEX Артур Хейс высказал опасения о возможном "уничтожении" биткоина отраслевыми фондами. Руководитель ARK Invest Кэти Вуд считает, что рост стоимости BTC после появления ETF может оказаться краткосрочным.