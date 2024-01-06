Исследователи Coin360 опубликовали обзор важнейших новостей про биткоин (BTC)

Исследователи Coin360 провели анализ событий в мире биткоина за период с 30 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. В этом временном отрезке цены на биткоин выросли на 2,25%.

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Курс биткоина в начале 2024 года достиг максимального значения, приблизившись к $44 000 к 1 января. Этот подъем был обусловлен ожиданиями трейдеров относительно решений по ETF в США и высокими доходами майнеров BTC в декабре. На следующий день биткоин поднялся выше $45 000, приближаясь к $46 000 впервые за 21 месяц. Росту способствовали институциональный интерес, ожидание халвинга и слухи об одобрении ETF.

Впрочем, в 15-ю годовщину криптовалюты произошло резкое снижение цены биткоина на 10%, с $45 600 до $40 700. Это произошло из-за внезапного краха рынка и проблем с избыточными заемными средствами, что подчеркнуто данными отчета Matrixport о сомнениях в одобрении BTC ETF в январе.

Позднее курс биткоина восстановился выше $44 000, поддерживаемый заявлениями представителей ФРС о возможном смягчении денежно-кредитной политики в 2024 году. 5 января цены на BTC достигли $44 500, но затем упали до $43 500 из-за данных о занятости в США, превысивших ожидания.

Майнеры биткоина зафиксировали ежемесячный доход в $1,5 млрд, что создает потенциальное давление на продавцов и вызывает прогнозы о снижении курса BTC до $32 000.

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Аналитик Габор Гурбач из Bloomberg опубликовал отчет, предсказывая "умеренный первоначальный эффект от спотовых ETF на биткоины с чистым притоком в 100 млн, но значительным долгосрочным ростом". Специалисты из Bitwise сообщили, что 39% финансовых консультантов ожидают одобрения Bitcoin ETF в 2024 году, и 88% из них заинтересованы в инвестировании после запуска этих продуктов.