Известный трейдер и аналитик Макс Кайзер опубликовал очередной провокационный пост в Твиттере

Известный американский телеведущий, журналист и аналитик Макс Кайзер выразил новые опасения относительно цифрового токена Solana (SOL), поднимая волнение в криптовалютном сообществе. В своем последнем твите он указал на текущее снижение стоимости виртуальной валюты, утверждая, что она упала ниже отметки в $100. Эксперт, также известный своим провокационным стилем, предсказывает возможное дополнительное снижение цены SOL до $20 в ближайшем будущем.

реклама

Кайзер напомнил свои предыдущие прогнозы, сделанные 4 января 2024 года, в которых он предрек разочарование для поклонников Solana. По его мнению, держатели SOL рискуют потерей 100% покупательской способности по сравнению с холдерами Bitcoin (BTC). Аналитик также предвидит начало "рынка серийных убыточных сделок" и предупреждает о возможной схеме "вытягивания коврика".

На момент 5 января 2024 года стоимость SOL упала на 3,63%, достигнув отметки в $98,33. Рыночная капитализация криптовалюты составила $42,39 млрд, а объемы торгов с Solana за день составили $3,44 млрд.

Solana, блокчейн-платформа для децентрализованных приложений (DApps) и цифровых активов, продолжает привлекать внимание. Основной целью платформы является обеспечение высокой пропускной способности и низкой задержки для эффективного развертывания смарт-контрактов.

Токен SOL, используемый на платформе для транзакционных сборов, стейкинга и участия в голосовании, также служит стимулом для поддержки безопасности сети через механизм ставок.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Макс Кайзер, активист и аналитик, продолжает свой критический взгляд на ситуацию. В телешоу Keiser Report он ранее подчеркивал важность децентрализации и рассматривал цифровые валюты как инструмент для изменения глобального порядка.