В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты увеличилась на 1,6%

В результате недавнего пересмотра параметров майнинга первой криптовалюты наблюдается прирост сложности на 1,6%, достигнув отметки в 73,2 T.

реклама

Средний хешрейт за последний период составил 524,18 EH/s, с устойчивым интервалом между формированием блоков менее 10 минут. По данным Glassnode, на 5 января сглаженный 7-дневной средний хешрейт достиг 537 EH/s и на данный момент продолжает удерживаться на уровне 545 EH/s.

Hashrate Index отражает стоимость хешрейта, которая составляет $84,6 за PH. В течение последнего года доходность биткоин-майнеров от комиссий увеличилась на 400%, превысив среднедневной объем в $2 млн.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В декабре компания Akron Energy, специализирующаяся на инфраструктуре майнинга, привлекла инвестиции в размере $110 млн для расширения мощностей своих дата-центров, преимущественно с целью увеличения добычи первой криптовалюты.