Некоммерческая организация Better Markets опубликовала открытое письмо к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором призывает не одобрять запуск спотовых ETF на биткоин

Некоммерческая организация Better Markets высказала свою позицию относительно возможного запуска спотовых ETF на биткоин в открытом письме, адресованном Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Генеральный директор Better Markets, Деннис Келлехер, подписал письмо, обращаясь к секретарю SEC Ванессе Кантриман, высказывая беспокойство о потенциальных рисках для инвесторов при возможном одобрении спотовых криптовалютных ETF.

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Better Markets, известная редким использованием открытых комментариев, делает это сейчас, считая возможный запуск спотовых ETF значительной ошибкой, способной повлечь за собой серьезные последствия для инвесторов. Эксперты организации высказывают опасения о возможном риске мошенничества для инвесторов, если такие инвестиционные продукты будут одобрены, и предупреждают, что это может дать криптофирмам возможность претендовать на одобрение американского правительства.

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Представители Better Markets призывают SEC внимательно рассмотреть возможные негативные последствия, подчеркивая, что одобрение спотовых ETF на биткоин может стать исторической ошибкой. Аналитики Bloomberg считают вероятность одобрения в январе высокой, но также оставляют маленькую возможность отклонения заявок, предоставляя SEC дополнительное время для более тщательного изучения правовых аспектов криптовалютных ETF.