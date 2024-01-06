Ripple упоминается наряду с другими крупными поставщиками трансграничных переводов в недавней статье American Banker

Ripple выделяется в сфере трансграничных переводов согласно публикации American Banker.

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Компания Ripple, специализирующаяся в области платежей и блокчейна, признана ведущим мировым поставщиком трансграничных платежей, как указано в недавней статье American Banker. Статья освещает новый продукт HSBC, направленный на укрепление его позиций в глобальных денежных переводах через приложение Zing. Помимо конкуренции с небанковскими организациями, HSBC выделяет Wise и Revolut с общим числом пользователей в 46 миллионов.

Ripple занимает третье место благодаря своей блокчейн-инфраструктуре для платежей, завоевавшей признание крупных банков, стремящихся обеспечить мгновенные трансграничные переводы. Статья подчеркивает, что Ripple долгое время применяла свою технологию, включая XRP, а также недавнюю интеграцию решений компании в общую программу Ripple Payments. American Banker указывает, что последняя консолидация направлена на "разрешение усилий Ripple по созданию международных сетей для цифровой обработки трансграничных платежей".

Пятерку ведущих мировых поставщиков денежных услуг дополняют традиционные компании Western Union и Moneygram. Скандальный иск от SEC привел к разрыву партнерства Ripple с Moneygram, сохраняя конкурентное преимущество компании.

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Последнее упоминание Ripple подчеркивает, как компания завоевала свое место благодаря платежному решению на блокчейне с использованием XRP. Время, когда Ripple утверждает свое конкурентное преимущество, совпадает с объявлением планов по захвату рынка ИТ-расходов в размере 1,5 триллиона долларов. Этот план включает использование сети на базе XRP для обеспечения мгновенного доступа ИТ-компаний к платежам для поставщиков, сотрудников и партнеров в реальном времени.