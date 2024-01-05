Цена Dogecoin вчера резко упала, возобновив нисходящее движение, начатое в декабре 2023 года

Цена Dogecoin вчера резко снизилась, продолжая текущее нисходящее движение, начатое в декабре 2023 года. Несмотря на это, криптовалюта DOGE все еще находится в рамках своей краткосрочной модели, что создает неопределенность относительно ее будущего движения.

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DOGE, популярный мемкоин, с апреля 2021 года двигается вдоль нисходящей линии сопротивления, достигнув минимума в июне 2022 года на уровне $0,049. После нескольких неудачных попыток бычьего прорыва (отмечены красными маркерами), цена, наконец, пробила эту линию тренда в ноябре 2023 года.

Это позволило DOGE обновить максимум 2023 года в декабре, приблизившись к важной горизонтальной области сопротивления на уровне $0,108. Однако с тех пор курс Dogecoin удерживается в нисходящем тренде.

Недельный индекс относительной силы (RSI) все еще выше уровня 50, но за последние две недели снижался, пересекая отметку 70. Эти изменения сигнализируют об ослаблении тренда и предупреждают трейдеров о возможных изменениях в динамике цены.

Прогноз для DOGE: что ожидать после вчерашнего снижения. Дневной график не предоставляет четкой картины направленности тренда. С 11 декабря DOGE торгуется внутри нисходящего параллельного канала, который обычно сопровождается коррекционными движениями.

Вчерашнее снижение привело к тому, что цена опустилась ниже линии поддержки канала. Тем не менее, факт формирования длинного нижнего фитиля сигнализирует о давлении на покупку (отмечено зеленым маркером). Фитиль проверил уровень поддержки $0,075, уровень Фибоначчи и горизонтальную область поддержки, после чего DOGE вернулся в пределы канала.

Несмотря на видимую бычью динамику цены, дневной RSI указывает на медвежий тренд, опускаясь ниже отметки 50 впервые с октября (отмечено красным кругом). Таким образом, будущее движение курса будет зависеть от того, совершит ли DOGE медвежий прорыв или произойдет отскок.

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Возможный медвежий прорыв из канала может привести к 9-процентному снижению до области слияния поддержек на уровне $0,075. С другой стороны, бычий прорыв из канала может стимулировать рост до 25% к следующему уровню сопротивления на $0,100.