Крупнейшая криптобиржа Binance присвоила «теги мониторинга» ряду монет, в том числе ориентированным на приватность Monero и Zcash

Криптовалютная биржа Binance внесла коррективы в обзор некоторых криптовалют, в том числе Monero и Zcash, присвоив им так называемые "теги мониторинга".

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Представители биржи подчеркнули, что токены, отмеченные этими тегами, подвергаются более пристальному вниманию, что может сопровождаться увеличенной нестабильностью и финансовыми рисками. Binance регулярно осуществляет проверки для данных криптовалют, а также внесла в "наблюдение" Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF), Vai (VAI) и Horizen (ZEN).

Биржа предупреждает, что токены с мониторинговыми тегами могут быть исключены из листинга, если не соответствуют установленным критериям. Эти изменения вызваны ужесточением регулирования, включая меры в США и соблюдение соглашения Binance с Минюстом.

В связи с введением новых правил, теперь требуется, чтобы пользователи проходили краткие опросы о рисках каждые 90 дней, чтобы продолжить торговлю указанными криптоактивами.

Соучредитель Firo, Рубен Яп, пояснил, что теги мониторинга были присвоены некоторым монетам из-за роста регуляторного давления, включая новые инициативы в США и соблюдение соглашения Binance с Минюстом.

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Неотложные меры также были приняты платформой OKX, которая объявила о делистинге ANT, XMR, ZEC и ZEN, а также удалении нескольких торговых пар. В декабре прошлого года Binance завершила поддержку стейблкоина BUSD.