На протяжении последних десяти лет правительство США конфискует и продает биткоин (BTC)

В последние десятилетия власти США активно привлекают внимание криптовалютного рынка, предпринимая шаги по конфискации и последующей продаже биткоина (BTC). Согласно последним данным издания Blockworks, общая стоимость биткоина, находящегося в собственности американского правительства, выросла до $8,3 млрд, что на $3,3 млрд больше, чем три месяца назад.

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В период с ноября 2020 по 2022 год тройные операции властей США привели к конфискации 207 189 биткоинов. Эти меры связаны с даркнет-маркетплейсом Silk Road, хакером Джимми Чжуном и криптовалютной биржей Bitfinex.

На данный момент продано всего около 5% конфискованного объема, что приносит $215 млн. В марте было объявлено о намерении продать оставшиеся 41 491 BTC, оцененные тогда в $1 млрд и в настоящее время – в $1,8 млрд, к концу 2023 года.

Имеются данные лишь по одной партии BTC, включая более 8 тыс. BTC ($350 млн), отправленных в июле на биржу Coinbase Министерством юстиции США (DOJ). Однако подтверждение сделок пока отсутствует.

Суммируя операции за последние десять лет, правительство выручило $640 млн за счет конфискации биткоина и операций с криптовалютой. В условиях роста цены BTC почти в 70 раз, журналисты рассчитывают, что, если бы власти решили сохранить все конфискованные биткоины, их портфель составил бы 400 000 BTC ($17,4 млрд) при текущем курсе.

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Окончательное решение по изъятию биткоинов у Silk Road было вынесено апелляционным судом, а планы правительства включают конфискацию еще 69 370 BTC, а также других видов криптовалют, включая Bitcoin Gold (BTG), Bitcoin SV (BSV) и Bitcoin Cash (BCH).