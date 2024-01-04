Год назад на рынке криптовалют был медвежий тренд, но сейчас котировки заметно растут

Год назад криптовалютный рынок испытывал трудности, но в настоящий момент наблюдается заметный рост. По мнению аналитиков Matrixport, институциональные инвесторы активно готовятся к торговле в 2024 году, стремясь не упустить возможное ралли.

реклама

Ожидается, что американский регулятор в ближайшее время объявит о одобрении биткоин-ETF, опережая ожидания трейдеров. В случае положительного решения, прогнозируется существенный рост цен на биткоин.

Эксперты предсказывают, что одобрение SEC запустит торговлю биткоин-ETF и закрепит статус биткоина как ценного актива. Проекты дефицита предложения BTC и предстоящий халвинг также считаются основными факторами роста.

Аналитики Matrixport напоминают, что в годы прошлых халвингов средняя годовая доходность инвестиций в BTC составляла 192%. Они с уверенностью предсказывают, что цена биткоина может достигнуть $125 000 уже в июле, поддерживая свой смелый прогноз от начала декабря.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В конце декабря финансовые гиганты Invesco, Fidelity, BlackRock, Valkyrie и Bitwise завершили подготовку к запуску своих предложений ETF на биткоин после одобрения SEC в начале 2024 года. Компании Bitwise и BlackRock сообщили о формировании стартового капитала для торговых операций в размере $200 млн и $10 млн соответственно.