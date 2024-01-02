Kava уже обновилась, Axie Infinity скоро тоже обновится, 3 января будет 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин — редакция BeInCrypto собрала главные события этой недели в одном материале

Kava успешно завершила обновление, переходя на новую экономическую модель с обнулением инфляционной ставки. Основные изменения включают в себя введение комиссии за транзакции, эмиссии от местных проектов и промежуточных отчислений из фонда Kava Foundation. Это направлено на улучшение механизмов DeFi-кредитования. Проект ожидает, что апгрейд поднимет цену KAVA, закрепив ее на уровне $1.

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3 января отмечается 15-летие с момента добычи первого блока Биткоина. Это знаковая дата в истории криптовалют. Генезис-блок, добытый Сатоши Накамото, остается фундаментом всей системы блокчейна. Появление блока без сложности майнинга представляет историческую значимость, и его структура стала образцом для последующих блоков.

Axie Infinity планирует крупное обновление под названием Parts Evolution, делая внутриигровые NFT динамичными. Игроки смогут улучшать персонажей различными методами, что придаст преимущества на арене сражений. Команда также сообщила о возможном старте седьмого игрового сезона в середине января.

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Эта неделя принесла криптосообществу положительные моменты с важными юбилеями и обновлениями. Эти события не только повышают настроение трейдеров, но также могут оказать влияние на цены активов.