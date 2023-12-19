По данным информационно-аналитической платформы CoinMarketCap, в понедельник, 18 декабря, торговля первой по капитализации криптовалютой проходит на уровне нижней границы поддержки биткоина в $41 000

Согласно CoinMarketCap, торговля биткоином, лидирующей криптовалютой, 18 декабря проходит на уровне $41 000, касаясь нижней границы его поддержки. В один момент его рыночная стоимость опускается до $40 660, почти аннулируя предыдущий рост. Эксперты считают, что рынок исчерпал спекулятивный потенциал, основанный на слухах об одобрении биткоин-ETF, и возвращается к равновесию справедливой стоимости активов.

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Это падение биткоина свидетельствует о снижении спекулятивной активности, переходе инвесторов к фиксации прибыли на уровне справедливой стоимости актива. Вечером 18 декабря биткоин торгуется чуть выше $40 800, на 2,9% ниже, чем 24 часа назад, и более чем на 3% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Компания Glassnode считает, что рост биткоина в декабре был результатом спекуляций, а "справедливая стоимость" колеблется между $30 000 и $36 000. Эксперты выражают неопределенность относительно крипторынка, утверждая, что уверенное восстановление отрасли еще предстоит. Это обусловлено тем, что рыночная стоимость криптоактивов значительно отстает от их прошлых рекордов.

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Основатель Morgan Creek Digital, Энтони Помплиано, соглашается с мнением Glassnode, отмечая, что рост биткоина выше $40 000 был подогрет слухами о возможном одобрении спотовых биткоин-ETF и снижении базовой ставки ФРС США.