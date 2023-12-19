реклама
Согласно CoinMarketCap, торговля биткоином, лидирующей криптовалютой, 18 декабря проходит на уровне $41 000, касаясь нижней границы его поддержки. В один момент его рыночная стоимость опускается до $40 660, почти аннулируя предыдущий рост. Эксперты считают, что рынок исчерпал спекулятивный потенциал, основанный на слухах об одобрении биткоин-ETF, и возвращается к равновесию справедливой стоимости активов.
реклама
Это падение биткоина свидетельствует о снижении спекулятивной активности, переходе инвесторов к фиксации прибыли на уровне справедливой стоимости актива. Вечером 18 декабря биткоин торгуется чуть выше $40 800, на 2,9% ниже, чем 24 часа назад, и более чем на 3% ниже по сравнению с предыдущей неделей.
Компания Glassnode считает, что рост биткоина в декабре был результатом спекуляций, а "справедливая стоимость" колеблется между $30 000 и $36 000. Эксперты выражают неопределенность относительно крипторынка, утверждая, что уверенное восстановление отрасли еще предстоит. Это обусловлено тем, что рыночная стоимость криптоактивов значительно отстает от их прошлых рекордов.
Основатель Morgan Creek Digital, Энтони Помплиано, соглашается с мнением Glassnode, отмечая, что рост биткоина выше $40 000 был подогрет слухами о возможном одобрении спотовых биткоин-ETF и снижении базовой ставки ФРС США.