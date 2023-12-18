Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против РФ, который помимо прочего запрещает россиянам владеть, контролировать или занимать какие-либо должности в органах управления компаний, предоставляющих криптовалютные услуги

Евросоюз принял 12-й пакет санкций в отношении России, запрещая гражданам этой страны владение, управление или руководящие позиции в компаниях, предоставляющих криптовалютные услуги. Это касается кошельков, счетов и сервисов для хранения цифровых активов российских граждан.

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Дополнительные обязательства наложены на европейские компании, созданные гражданами или резидентами РФ, в виде уведомлений о переводах средств за пределы юрисдикции. Такие меры направлены на предотвращение обхода ранее введенных санкций.

Пакет также включает в себя:

- Запрет на импорт алмазов.

- Ограничение реэкспорта товаров в Россию.

- Более строгий контроль за ценами на нефть.

- Введение ограничений на внешнеэкономическую деятельность.

- Ограничения на ввоз личных вещей в страны Евросоюза.

- Введение личных санкций.

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Эти ограничения вступят в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза. Важно отметить, что в апреле 2022 года ЕС запретил криптокомпаниям предоставлять услуги по цифровым активам резидентам России с депозитами свыше €10 000. Позднее Европарламент полностью запретил обслуживание их криптовалютных кошельков в еврозоне и владение любыми объемами таких активов. В соавторстве с США, ЕС также ввел санкции против ряда российских банков, что фактически заблокировало переводы с выпущенных ими карт.