Компания Cipher Mining договорилась с китайским производителем Bitmain о покупке крупной партии оборудования для добычи первой криптовалюты

Компания Cipher Mining заключила сделку с китайским производителем оборудования Bitmain на закупку значительной партии устройств для добычи основной криптовалюты. По условиям соглашения, Cipher Mining приобретет 37 396 майнеров Antminer T21 с хешрейтом 7,1 EH/s. Ожидается, что эти устройства будут поставлены в первой половине 2025 года. Кроме того, компания получила опцию на покупку еще 45 706 устройств мощностью 8,7 EH/s в 2024 году.

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Генеральный директор Cipher, Тайлер Пейдж, подчеркнул, что приобретение майнинговых установок T21 позволит компании развернуть 135 МВт на площадке Black Pearl. При наличии опции на дополнительные устройства в 2024 году, общая мощность инфраструктуры может достичь 165 МВт.

Согласно официальному пресс-релизу, стоимость машин составит $14 за TH/s. Данные Hashrate Index указывают на рыночные цены устройств с энергопотреблением менее 25 J/TH, которые на момент написания составляют $13,54 за TH/s.

После объявления о сделке акции компании выросли на 17,31%, достигнув отметки $3,05.

В августе 2022 года Cipher Mining запустила сеть биткоин-майнеров в новом дата-центре в Техасе мощностью 40 МВт, используя энергию ветряной электростанции.

Весной 2023 года компания анонсировала покупку 11 000 устройств A1346 от Canaan.

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Напомним, что в декабре 2022 года Iris Energy из Австралии заключила соглашение с Bitmain на приобретение 8380 майнеров Antminer T21 по цене $22,3 млн.