TRON, ведущая компания в области блокчейн-технологий, объявила об интеграции с Blockchain_com Pay

Видовая компания в сфере блокчейн, TRON, анонсировала стратегическое союз с Blockchain_com Pay, направленное на совершенствование механизмов обработки транзакций среди пользователей TRON. Blockchain_com Pay, фокусируясь на развитии передовых криптосервисов для web3, игр и розничной торговли, ставит перед собой задачу сделать процесс работы с криптовалютой интуитивно понятным.

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Эта стратегическая интеграция отражает стремление TRON к улучшению взаимодействия с пользовательским сообществом и обеспечению беспрепятственной навигации в мире цифровых активов. Сообщество TRON оценит выгоды от легкодоступной инфраструктуры и мгновенного доступа к ликвидности, предоставляемых Blockchain_com Pay через удобный виджет.

Особенностью Blockchain_com Pay является интеграция с обширной базой пользователей Blockchain_com, превышающей 40 миллионов. Это обеспечивает более эффективные процедуры KYC и транзакций, принося пользу пользователям и партнерам TRON. Дэвид Угриняк, глава экосистемы TRON DAO, подчеркнул: «Интеграция Blockchain_com Pay в экосистему TRON — важный шаг, обеспечивающий простое приобретение токена TRX для посетителей сайта TRON DAO в поддерживаемых странах».

Blockchain_com Pay стремится конкурировать с рыночными аналогами, предоставляя комплексный пакет услуг, включая управление мошенничеством, соблюдение требований, KYC и поддержку клиентов. Лейн Кассельман, президент Blockchain_com, подчеркнул важность этого сотрудничества: «Включение Blockchain_com Pay в экосистему TRON — важный шаг к упрощению криптотранзакций. Совмещение сети TRON и нашей платформы приносит пользу пользователям криптовалюты мирового масштаба».

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Эта интеграция направлена на обеспечение оптимальной производительности с минимальными усилиями для текущих пользователей Blockchain_com. Новое сотрудничество не только облегчит взаимодействие с криптовалютами, но и подчеркнет стремление TRON к созданию более эффективной, доступной и удобной блокчейн-технологии.