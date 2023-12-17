Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
bitcoin
Команда Arbitrum восстановила работу сети после сбоя
В пятницу, 15 декабря, сеть Arbitrum One не работала c 18:29 по 19:57 МСК из-за значительного увеличения сетевого трафика

реклама

Вечером 15 декабря сеть Arbitrum One временно прекратила свою деятельность в период с 18:29 до 19:57 по московскому времени. Причиной стало резкое увеличение сетевого трафика. На текущий момент сеть функционирует стабильно, никаких перебоев не наблюдается.

реклама

По словам команды проекта, инцидент связан с значительным ростом записей в сети, что привело к остановке секвенсора и временной приостановке передачи транзакций. Разработчики Arbitrum обещают предоставить более подробные сведения о произошедшем в ближайшее время.

Гарри Калоднер, техдиректор Offchain Labs, выразил сложность прошедшего дня и подчеркнул, что команда извлекла уроки, работая над обеспечением высокого качества работы Arbitrum, соответствующего ожиданиям пользователей. Калоднер подчеркнул сложности веб-разработки, но при этом выразил уверенность в совместных усилиях по созданию лучшего будущего.

Команда также благодарит сообщество за понимание и терпение в период расследования. Они сообщили, что цены на газ в Arbitrum One стабилизировались, а операции вернулись к нормальному режиму.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, в июне произошла кратковременная пауза в исполнении транзакций на Ethereum из-за ошибки в механизме секвенсора Arbitrum. В октябре компания Offchain Labs предоставила возможность запуска L3-сетей на базе мейннета.

#news #newsweek #news.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стоимость биткоина обрушилась ниже уровня поддержки из-за оттока спекулянтов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
8
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
24
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
10
Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
2
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
2
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
10
The New York Times: Это выкуп от гибели - тебя больше никто не тронет
+
В украинской армии раскритиковали французские САУ CAESAR
1
Военные комиссариаты начнут устанавливать блокпосты для проверки вербовки военнообязанных
13
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
24
MSI сделала версию видеокарты GeForce RTX 4060 в дизайне своей фирменной серии Cyclone
1
"Северный обход Твери"- автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом достроят в 2024 году
1
Приложение Google Контакты может указать местонахождение друзей и членов семьи
+
С iOS 17.2 Flipper Zero не может блокировать работу iPhone по Bluetooth
+
Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
7
Первое испытание полутвердотельного аккумулятора емкостью 150 кВт*ч на электромобилей NIO ET7
3
Илон Маск рассказал об инопланетной жизни и ее поисках
2
NorthridgeFix показал 19 сломанных видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента
1
Доходы майнеров Биткоинов достигли рекордного уровня
+
Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
8

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
17
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
6
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
26
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
13
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
15
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
11
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
26
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
14
Какие игры мы ждем в 2024 году
9
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
8

Сейчас обсуждают

Евгений Менделев
02:01
Благодарю)
Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
Дмитрий
01:59
Где логика. зачем тогда дисковод нужен?
Sony официально запретила продавать диски для приставок PlayStation – чем это грозит геймерам
Сергей Казанков
01:53
Ну всё правильно, и в автомобиле тоже. Про войну громкостей аж статья есть в википедии. Компрессия звука суть последствие этой войны)
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
REY_B_
01:50
Звуковые лейблы взяли привычку и на винил писать с компрессией. Две же фонограммы готовить это силы, время и деньги. Вот тут да, с компрессией винил от CD на слепом прослушивании неотличим. И вряд ли ...
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
Антон Прилуков
01:49
С ноута ещё быстрее и проще пыль смахивать.
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
Сергей Казанков
01:43
Так уж прямо все CD с компрессией? Есть записи и с человеческим динамическим диапазоном. Это не проблема CD, это просто мода такая у звуковых лейблов.
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
Антон Прилуков
01:41
Да вы что!? Оказывается стационарный системный блок можно собрать дешевле сходного по характеристикам ноутбука? Вот это новость! Кто бы мог подумать! Какая полезная статья. Вы открыли глаза миру! Один...
Почему я не советуют покупать игровой ноутбук – как мне удалось сэкономить 50 000р на игровом ПК
Андрей Шмелев
01:34
Ждём, когда завод с этим жалким подобием навестит тру герань
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
Андрей Шмелев
01:31
Настолько сильно бомбят, что Московские сирены слышны в самом Киеве
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
REY_B_
01:30
Неправильный заголовок... Моддер подключил красный FG к зелёным видяхам, не отключая остальных плюшек DLSS. Так что, зелёные внезапно оказались в лагере красных...
Выпущены моды, позволяющие заменять DLSS на FSR3 для видеокарт RTX 20 и RTX 30
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем