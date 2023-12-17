В пятницу, 15 декабря, сеть Arbitrum One не работала c 18:29 по 19:57 МСК из-за значительного увеличения сетевого трафика

Вечером 15 декабря сеть Arbitrum One временно прекратила свою деятельность в период с 18:29 до 19:57 по московскому времени. Причиной стало резкое увеличение сетевого трафика. На текущий момент сеть функционирует стабильно, никаких перебоев не наблюдается.

реклама

По словам команды проекта, инцидент связан с значительным ростом записей в сети, что привело к остановке секвенсора и временной приостановке передачи транзакций. Разработчики Arbitrum обещают предоставить более подробные сведения о произошедшем в ближайшее время.

Гарри Калоднер, техдиректор Offchain Labs, выразил сложность прошедшего дня и подчеркнул, что команда извлекла уроки, работая над обеспечением высокого качества работы Arbitrum, соответствующего ожиданиям пользователей. Калоднер подчеркнул сложности веб-разработки, но при этом выразил уверенность в совместных усилиях по созданию лучшего будущего.

Команда также благодарит сообщество за понимание и терпение в период расследования. Они сообщили, что цены на газ в Arbitrum One стабилизировались, а операции вернулись к нормальному режиму.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Напомним, в июне произошла кратковременная пауза в исполнении транзакций на Ethereum из-за ошибки в механизме секвенсора Arbitrum. В октябре компания Offchain Labs предоставила возможность запуска L3-сетей на базе мейннета.