Метавселенная Sandbox объявила о запуске обновленной торговой площадки NFT на блокчейне Polygon

Мировой лидер в метавселенных, Sandbox, объявил о запуске обновленной торговой площадки NFT на блокчейне Polygon. Цель этого стратегического хода – расширить возможности авторов и обеспечить платформу для монетизации цифровых активов с минимальной комиссией за газ.

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В своем вчерашнем блоге The Sandbox подчеркнула преимущества нового рынка, освещая существенно низкую плату за газ на Polygon. Компания обязалась ежемесячно покрывать десять комиссий за транзакции Polygon для каждого пользователя в своей экосистеме.

Основной акцент обновления – улучшенный пользовательский интерфейс (UI). Новый рынок включает процесс загрузки активов, переработанные карты активов и обновленный статус активов рабочей области, а также другие улучшения.

Sandbox представляет инновационный подход с использованием CATALYST, позволяя создавать активы на рынке. Токены ERC-1155 на Polygon, необходимые для чеканки и монетизации коллекций, требуются авторам, и платформа предоставляет возможность создания неограниченного количества копий актива, если у создателя есть достаточный запас CATALYST.

The Sandbox планирует распространять CATALYST среди участников своей экосистемы, включая раздачу 14 декабря для владельцев LAND, соответствующих требованиям зимнего мероприятия. Владельцы LAND также получат CATALYST вместе с наградами SAND, а дополнительные CATALYST можно приобрести на OpenSea.

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В честь запуска обновленной площадки, Sandbox представляет новую коллекцию NFT, созданную 30 художниками из ее Creator Fund. Коллекция охватывает различные жанры — от фэнтезийных воинов до киберпанковского снаряжения. Эта коллекция является свидетельством креативности и разнообразия The Sandbox’s Creator Fund. Пользователи могут легко найти другие работы этих художников на рынке, используя тег Creator Fund, и получить доступ к множеству цифровых активов.