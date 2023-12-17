Дубайский венчурный фонд Venom Ventures не смог за 2023 год достичь каких-либо значимых результатов и реализовать амбициозную программу по софинансированию новых криптовалютных проектов

Дубайский венчурный фонд Venom Ventures, специализирующийся на инвестициях в криптовалютные проекты, не смог достичь значимых результатов в 2023 году. Аналитики Block Research отмечают, что за год фонд поддержал всего два проекта на сумму $25 млн: $20 млн направлены в Nümi Metaverse и $5 млн в блокчейн Everscale.

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"Криптофонд Venom Ventures из Абу-Даби, планирующий вложить около миллиарда долларов в индустрию, пока остается в тени", - сообщают эксперты Block Research. Ожидалось, что к концу года потребность в венчурном финансировании проектов Web3 превысит $2 млрд, но на сайте фонда нет данных о новых инвестициях, и Block Research не фиксирует сделок с начала 2023 года.

Эксперты отмечают, что результаты Venom Ventures показывают недостаточную привлекательность цифровых активов для венчурных инвесторов. Репутация Дубая как Web3-столицы также подвергается сомнению как маркетинговый ход.

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Сооснователь Symbolic Capital Кензи Ван считает, что предприниматели ошибочно полагают, будто инвесторы в Ближнем Востоке готовы вкладывать в любые проекты, связанные с криптовалютой. Аналитики Bloomberg сообщают, что интерес венчурных инвесторов в криптостартапы в первом полугодии 2023 года упал более чем на 50%, достигнув минимума за год.