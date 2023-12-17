Центральный банк Казахстана заявил, что запущенный месяц назад пилотный проект по использованию цифрового тенге в розничных операциях оказался успешным





Центральный банк Казахстана подтвердил успешное завершение месячного пилотного проекта по внедрению цифрового тенге в розничные операции. В ходе эксперимента введены пластиковые дебетовые карты, привязанные к цифровой валюте, функциональность которых соответствует обычным пластиковым картам. Эти карты доступны для использования в торговых точках, принимающих к оплате кредитные и дебетовые карты.

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Особое внимание уделено инновационной инициативе обеспечения школьников Астаны бесплатными обедами с использованием транспортной карты Onay, что стало возможным благодаря сотрудничеству с Visa и Mastercard. Это позволяет применять цифровой тенге как внутри страны, так и за ее пределами, устанавливая прецедент для государственных цифровых валют.

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В планах Центрального банка дополнительное тестирование оффлайн-транзакций с цифровым тенге в связи с особенностями подключения к интернету в отдельных регионах Казахстана. Также планируется использование цифровой валюты в международных расчетах. Напомним, что начало тестирования государственной цифровой валюты Казахстана пришлось на середину ноября.