Генеральный директор Jan3 Самсон Моу считает, что после одобрения спотовых ETF на биткоин курс первой криптовалюты достигнет $1 млн всего за пару недель





Главный руководитель компании Jan3, Сэмсон Моу, высказал предположение о том, что в случае одобрения ETF на биткоин цена первой криптовалюты может подняться до $1 миллиона всего за несколько недель. Основной аргумент Моу касается ограниченной ликвидности BTC на рынке, сопровождающейся значительным притоком институциональных инвестиций. Эксперт подчеркнул, что доступное количество биткоинов на биржах ограничено, а институциональные инвестиции, наоборот, значительны.

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Согласно Моу, такие факторы способствуют быстрому росту стоимости BTC в короткие сроки. Он также выделяет положительное воздействие на биткоин со стороны расширения денежной массы со стороны Федеральной резервной системы США. В то время как процесс увеличения денежной массы может занять продолжительное время, Моу предвидит, что одобрение ETF значительно ускорит темпы роста биткоина.

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Недавно бывший генеральный директор BitMEX, Артур Хейс, выразил схожий прогноз, подтверждая ожидание достижения биткоином отметки в $1 миллион.