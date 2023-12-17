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Главный руководитель компании Jan3, Сэмсон Моу, высказал предположение о том, что в случае одобрения ETF на биткоин цена первой криптовалюты может подняться до $1 миллиона всего за несколько недель. Основной аргумент Моу касается ограниченной ликвидности BTC на рынке, сопровождающейся значительным притоком институциональных инвестиций. Эксперт подчеркнул, что доступное количество биткоинов на биржах ограничено, а институциональные инвестиции, наоборот, значительны.
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Согласно Моу, такие факторы способствуют быстрому росту стоимости BTC в короткие сроки. Он также выделяет положительное воздействие на биткоин со стороны расширения денежной массы со стороны Федеральной резервной системы США. В то время как процесс увеличения денежной массы может занять продолжительное время, Моу предвидит, что одобрение ETF значительно ускорит темпы роста биткоина.
Недавно бывший генеральный директор BitMEX, Артур Хейс, выразил схожий прогноз, подтверждая ожидание достижения биткоином отметки в $1 миллион.