Команда Polygon Labs объявила о прекращении поддержки Polygon Edge и концентрации усилий в пользу альтернативного решения Polygon CDK





Polygon Labs объявила о завершении поддержки платформы Polygon Edge и переходе к альтернативному решению - Polygon CDK. В официальном сообщении отмечается, что поддержка платформы Edge, предназначенной для создания пользовательских сетей второго уровня, совместимых с блокчейном Ethereum, будет прекращена. Несмотря на продолжение работы Supernets (или платформы Edge), обновлений она больше не получит, и основное внимание будет уделено развитию Polygon CDK.

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Polygon Labs подчеркивает, что сети, построенные с использованием Polygon CDK, будут совместимы с более широкой сетью L2 на базе ZK в рамках экосистемы CDK, образуя единый пул ликвидности с полным сохранением конфиденциальности данных. Такой функциональности изначально не было в платформе Edge (Supernets), и ее доработка до необходимого уровня считается нецелесообразной из-за значительных изменений, требующихся для этого.

Polygon Labs также сообщает, что несколько проектов, включая Immutable, OKX, Astar, Canto, Palm Network, IDEX, Nubank и Manta Network, уже выразили интерес и планируют использовать Polygon CDK для разработки своих сетей второго уровня.

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Разработчики Polygon Labs ранее объявили об интеграции платежного сервиса Polygon Proof-of-Stake с муниципальным мобильным приложением MyLugano, предназначенным для повседневного использования жителями экономической столицы южной Швейцарии.