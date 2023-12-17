Исследователи CoinDesk рассказали о ключевых событиях для блокчейн-протоколов по состоянию на 15 декабря 2023 года

Исследователи CoinDesk проанализировали ключевые события блокчейн-протоколов на 15 декабря 2023 года. В этот день выделяется событие, связанное с Cardano (ADA), крупной цифровой сетью.

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Члены экосистемы Intersect объявили о переносе основной кодовой базы Cardano под свое управление. С 16 декабря 2023 года администрирование всех 26 репозиториев кода Cardano переходит к Intersect. Этот шаг, по их словам, расширит возможности развития, а сообщество Cardano будет определять будущее эволюции важной части эпохи "Вольтера".

Cardano – блокчейн-платформа, созданная для безопасных смарт-контрактов и децентрализованных приложений с научным подходом.

Основатель проекта – Чарльз Хоскинсон, опытный предприниматель, ранее связанный с Ethereum.

На 16 декабря 2023 года стоимость Cardano составляет $0,611, снизившись на 4,6% за последние 24 часа. Рыночная капитализация ADA – $21,62 млрд.

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Разработчики Namada Protocol запустили тестовую сеть, предлагая участникам "выиграть" 3% от общего эмиссии токенов NAM. Проект представлен как "соревнование по добыче криптовалют на астероидах", где ROID накапливаются для распределения 30 млн токенов NAM.