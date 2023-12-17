Разработчики Tap Protocol успешно завершили раунд финансирования на сумму $4,2 млн





Разработчики Tap Protocol завершили успешный раунд финансирования на $4,2 млн под руководством венчурной компании Sora Ventures. Проект фокусируется на развитии мировой блокчейн-экосистемы Bitcoin (BTC). К участию в сборе средств присоединились ведущие инвесторы, включая Cypher Capital, Rw3, Oak Grove Capital, Petrok Capital, Kosmos Ventures, New Tribe Capital, Cogitent Ventures, Compute Ventures и MSA Novo.

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Бизнес-ангелы из числа руководителей Animoca Brands и Quantstamp также поддержали проект финансово. Основатель Sora Ventures Джейсон Фанг отметил важность Tap Protocol в криптосообществе, выражая удовлетворение активной ролью команды разработчиков в масштабировании будущих возможностей.

После успешного сбора средств команда разработчиков Trac Systems готовится к расширению, с фокусом на привлечении опытных разработчиков для продвижения протокола на основе Bitcoin Ordinals. Генеральный директор Trac Systems подчеркнул компанию готовность к инновациям и использованию Trac Core и протокола TAP для исследования новых возможностей в токенизации, геймификации и децентрализованном финансировании (DeFi).

"API Trac предоставляет разработчикам возможность творческого подхода к созданию новых элементов для пространства Ordinals. Мы уже провели значительную работу по индексированию и отслеживанию всех аспектов данной области".

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На 16 декабря 2023 года стоимость биткоина (BTC) составляет $42 200, что означает снижение на 1,65% за последние 24 часа. Общий объем монет в обращении уменьшился до $826,15 млрд, а общий объем сделок за отчетный период составил $18,02 млрд. Доля биткоина на рынке составляет 51,6%, а Индекс жадности и страха равен 73 из 100.