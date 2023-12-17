Две предполагаемые криптопирамиды, которые нанесли инвесторам убытки на миллиарды долларов, продолжают свою деятельность в Австралии, несмотря на многочисленные предупреждения финансовых регуляторов по всему миру

В Австралии продолжают функционировать две предполагаемые криптопирамиды, вызвавшие миллиардные убытки инвесторов, несмотря на многочисленные предупреждения финансовых регуляторов по всему миру. Группа HyperTech, руководимая Сэмом Ли и Цзыцзином "Райан" Сюй, удерживает свою активность под различными наименованиями, включая HyperFund и HyperVerse.

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Организованная в 2020 году, HyperTech вызывает обеспокоенность властей Новой Зеландии, Канады, Великобритании и Германии. В прошлом году центральный банк Венгрии предостерегал потребителей от вложений в HyperVerse или HyperFund, сравнивая эту компанию с финансовой пирамидой.

По данным Chainalysis, только HyperVerse причинила инвесторам убытки в размере $1,3 млрд, и, согласно The Guardian, общие потери инвесторов могут составить миллиарды. Инвесторы HyperVerse используют криптовалюту для покупки подписок, предположительно обещающих 0,5% ежедневной прибыли в "гиперединицах", с дополнительными бонусами за привлечение новых участников.

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В то время как Великобритания, Новая Зеландия, Канада, Германия и Венгрия квалифицировали HyperTech и ее дочерние бренды как подозрительные, власти Австралии не приняли соответствующих мер. Один из организаторов, известный как "наследный биткоин-принц", якобы проживает в Дубае, в то время как Сюй, известный как "один из четырех биткойн-королей Китая", умышленно скрывает свое местонахождение.