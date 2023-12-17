Shiba Inu (SHIB) успешно вышел за пределы нисходящей линии тренда сопротивления, которая существовала с начала года

Криптовалюта Shiba Inu (SHIB) успешно преодолела нисходящую линию тренда, действовавшую с начала текущего года. Однако после этого прорыва цена столкнулась с горизонтальным сопротивлением. Вопрос теперь: сможет ли SHIB преодолеть это сопротивление?

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Анализ дневного графика показывает, что SHIB соблюдал тренд сопротивления с января 2023 года, достигнув минимума в $0,0000048 10 июня. Несмотря на четыре неудачные попытки прорыва, 3 декабря мемкоин вышел за пределы линии тренда. Однако горизонтальное сопротивление оказалось непреодолимым.

Индекс относительной силы (RSI) в дневном таймфрейме в настоящее время выше 50 и продолжает расти, что свидетельствует о бычьем тренде.

Прогноз цены Shiba Inu предполагает, что шестичасовой таймфрейм указывает на третью волну восходящего движения. Успешный прорыв из параллельного канала подтвердит бычий тренд. Первая цель для вершины движения находится на 25% выше текущей цены в $0,0000125, а третья волна, вероятно, достигнет $0,0000156.

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Несмотря на позитивный прогноз, неспособность SHIB преодолеть верхнюю границу канала может привести к снижению на 17% к ближайшей поддержке на уровне $0,0000084.